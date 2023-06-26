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"عموري" يقترب من التوقيع للهلال .. لموسم واحد فقط

اقتربت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، للوصول إلى اتفاق مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 .
‏ وكانت إدارة الهلال⁩ قد اشترطت قبل التجديد مع "عموري" وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الرياضي الماضي - الرباط الصليبي - ومدى جاهزيته.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعقد لمدة موسم رياضي فقط ، في حال منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عموري" يقترب من التوقيع للهلال .. لموسم واحد فقط
سبق

اقتربت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، للوصول إلى اتفاق مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 .
‏ وكانت إدارة الهلال⁩ قد اشترطت قبل التجديد مع "عموري" وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الرياضي الماضي - الرباط الصليبي - ومدى جاهزيته.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعقد لمدة موسم رياضي فقط ، في حال منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:21 PM

"عموري" يقترب من التوقيع للهلال .. لموسم واحد فقط

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
374

اقتربت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، للوصول إلى اتفاق مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 .
‏ وكانت إدارة الهلال⁩ قد اشترطت قبل التجديد مع "عموري" وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الرياضي الماضي - الرباط الصليبي - ومدى جاهزيته.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعقد لمدة موسم رياضي فقط ، في حال منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة.

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