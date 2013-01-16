السودان.. التضخم يرتفع إلى 359% في 2021

تباطأ إلى 318.2% على أساس سنوي في ديسمبر

أعلن جهاز الإحصاء السوداني، اليوم "الأحد"، أن معدل التضخم بلغ 359.09 بالمئة في 2021، ارتفاعًا من 163.26 بالمئة في 2020.

وبين الجهاز في بيان على موقعه أن التضخم تباطأ إلى 318.21 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58 بالمئة في الشهر السابق.

وأضاف أن التضخم الأساسي الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، زاد إلى 443.48 بالمئة في ديسمبر، مقارنة مع 428.34 بالمئة في نوفمبر.