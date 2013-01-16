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السودان.. التضخم يرتفع إلى 359% في 2021

تباطأ إلى 318.2% على أساس سنوي في ديسمبر

أعلن جهاز الإحصاء السوداني، اليوم "الأحد"، أن معدل التضخم بلغ 359.09 بالمئة في 2021، ارتفاعًا من 163.26 بالمئة في 2020.

وبين الجهاز في بيان على موقعه أن التضخم تباطأ إلى 318.21 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58 بالمئة في الشهر السابق.

وأضاف أن التضخم الأساسي الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، زاد إلى 443.48 بالمئة في ديسمبر، مقارنة مع 428.34 بالمئة في نوفمبر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. التضخم يرتفع إلى 359% في 2021
سبق

أعلن جهاز الإحصاء السوداني، اليوم "الأحد"، أن معدل التضخم بلغ 359.09 بالمئة في 2021، ارتفاعًا من 163.26 بالمئة في 2020.

وبين الجهاز في بيان على موقعه أن التضخم تباطأ إلى 318.21 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58 بالمئة في الشهر السابق.

وأضاف أن التضخم الأساسي الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، زاد إلى 443.48 بالمئة في ديسمبر، مقارنة مع 428.34 بالمئة في نوفمبر.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
07:57 PM

السودان.. التضخم يرتفع إلى 359% في 2021

تباطأ إلى 318.2% على أساس سنوي في ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جهاز الإحصاء السوداني، اليوم "الأحد"، أن معدل التضخم بلغ 359.09 بالمئة في 2021، ارتفاعًا من 163.26 بالمئة في 2020.

وبين الجهاز في بيان على موقعه أن التضخم تباطأ إلى 318.21 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58 بالمئة في الشهر السابق.

وأضاف أن التضخم الأساسي الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، زاد إلى 443.48 بالمئة في ديسمبر، مقارنة مع 428.34 بالمئة في نوفمبر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,597
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,480
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,801
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2.5 مليار ..

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