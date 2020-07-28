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إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار

شهدت أجزاء واسعة من المحافظة أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، نبّهت الجهات المعنيّة إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها ، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

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إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، نبّهت الجهات المعنيّة إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها ، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:19 PM

إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار

شهدت أجزاء واسعة من المحافظة أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة

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سعود الدعجاني - الطائف
0
866

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، نبّهت الجهات المعنيّة إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها ، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

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