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تحذير.. كريم لتفتيح البشرة وضَع امرأة على "حافة الموت" وأفقدها النطق

في أول حالة تسمم بميثيل الزئبق مرتبطة بالكريم في الولايات المتحدة

في أول حالة تسمم بميثيل الزئبق مرتبطة بكريم للبشرة في الولايات المتحدة؛ حسب ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ حذّر أطباء أمريكيون من استخدام كريمات غير معروفة المصدر، أو إضافة أية مواد للأنواع الشهيرة، بعد أن أصبحت امرأة في حالة صحية خطيرة، نتيجة استخدامها كريم تفتيح للبشرة، يحتوي على مادة سامة.

وتوجهت سيدة (47 عامًا) إلى المستشفى في يوليو الماضي، وهي تشكو من شعور بالوخز والضعف، ثم عادت بعد أسبوعين وهي في حالة أكثر تدهورًا؛ إذ أصيبت بتشوش في الرؤية وتلعثم في الكلام.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه لدى إدخالها إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أن جسمها يحتوي على كميات عالية من الزئبق، وهي مادة شديدة السمية قادرة على التسبب بضرر دائم في الجهاز العصبي.

واتضح أن مصدر الزئبق جاء من كريم تفتيح البشرة اشترته المرأة من المكسيك.

وعلى الرغم من أن الكريم الذي اشترته المرأة هو من علامة تجارية معروفة؛ فإنها حصلت عليه من أصدقاء لها، بعد أن أضافوا عليه مادة الزئبق؛ معتقدين أنها تساعد على التخلص من البقع والتجاعيد.

وأشار الطبيب بول بلاند، من مستشفى سان فرانسيسكو التابع لجامعة كاليفورنيا؛ حيث أودعت المرأة، إلى أن معظم كريمات تفتيح البشرة تحتوي على الزئبق غير العضوي؛ لكن في هذه الحالة استخدمت المريضة منتجًا يحتوي على زئبق عضوي، وهو أكثر سمية بكثير.

وأضاف "بلاند" أن ضرر ميثيل الزئبق الذي يلحق بالجهاز العصبي، يزداد سوءًا بعد أن يتوقف الشخص عن استهلاك المنتجات التي تحتويه؛ موضحًا أن حالة هذه المرأة استمرت في التدهور حتى بعد خضوعها للعلاج؛ لطرد الزئبق من جسمها عبر البول.

يشار إلى أن المريضة ما زالت غير قادرة على الكلام أو الاعتناء بنفسها، وتعتمد الآن على أنبوب للحصول على التغذية؛ حسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كريم لتفتيح البشرة حالة تسمم حافة الموت

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تحذير.. كريم لتفتيح البشرة وضَع امرأة على "حافة الموت" وأفقدها النطق
سبق

في أول حالة تسمم بميثيل الزئبق مرتبطة بكريم للبشرة في الولايات المتحدة؛ حسب ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ حذّر أطباء أمريكيون من استخدام كريمات غير معروفة المصدر، أو إضافة أية مواد للأنواع الشهيرة، بعد أن أصبحت امرأة في حالة صحية خطيرة، نتيجة استخدامها كريم تفتيح للبشرة، يحتوي على مادة سامة.

وتوجهت سيدة (47 عامًا) إلى المستشفى في يوليو الماضي، وهي تشكو من شعور بالوخز والضعف، ثم عادت بعد أسبوعين وهي في حالة أكثر تدهورًا؛ إذ أصيبت بتشوش في الرؤية وتلعثم في الكلام.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه لدى إدخالها إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أن جسمها يحتوي على كميات عالية من الزئبق، وهي مادة شديدة السمية قادرة على التسبب بضرر دائم في الجهاز العصبي.

واتضح أن مصدر الزئبق جاء من كريم تفتيح البشرة اشترته المرأة من المكسيك.

وعلى الرغم من أن الكريم الذي اشترته المرأة هو من علامة تجارية معروفة؛ فإنها حصلت عليه من أصدقاء لها، بعد أن أضافوا عليه مادة الزئبق؛ معتقدين أنها تساعد على التخلص من البقع والتجاعيد.

وأشار الطبيب بول بلاند، من مستشفى سان فرانسيسكو التابع لجامعة كاليفورنيا؛ حيث أودعت المرأة، إلى أن معظم كريمات تفتيح البشرة تحتوي على الزئبق غير العضوي؛ لكن في هذه الحالة استخدمت المريضة منتجًا يحتوي على زئبق عضوي، وهو أكثر سمية بكثير.

وأضاف "بلاند" أن ضرر ميثيل الزئبق الذي يلحق بالجهاز العصبي، يزداد سوءًا بعد أن يتوقف الشخص عن استهلاك المنتجات التي تحتويه؛ موضحًا أن حالة هذه المرأة استمرت في التدهور حتى بعد خضوعها للعلاج؛ لطرد الزئبق من جسمها عبر البول.

يشار إلى أن المريضة ما زالت غير قادرة على الكلام أو الاعتناء بنفسها، وتعتمد الآن على أنبوب للحصول على التغذية؛ حسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
01:03 PM

تحذير.. كريم لتفتيح البشرة وضَع امرأة على "حافة الموت" وأفقدها النطق

في أول حالة تسمم بميثيل الزئبق مرتبطة بالكريم في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أول حالة تسمم بميثيل الزئبق مرتبطة بكريم للبشرة في الولايات المتحدة؛ حسب ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ حذّر أطباء أمريكيون من استخدام كريمات غير معروفة المصدر، أو إضافة أية مواد للأنواع الشهيرة، بعد أن أصبحت امرأة في حالة صحية خطيرة، نتيجة استخدامها كريم تفتيح للبشرة، يحتوي على مادة سامة.

وتوجهت سيدة (47 عامًا) إلى المستشفى في يوليو الماضي، وهي تشكو من شعور بالوخز والضعف، ثم عادت بعد أسبوعين وهي في حالة أكثر تدهورًا؛ إذ أصيبت بتشوش في الرؤية وتلعثم في الكلام.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه لدى إدخالها إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أن جسمها يحتوي على كميات عالية من الزئبق، وهي مادة شديدة السمية قادرة على التسبب بضرر دائم في الجهاز العصبي.

واتضح أن مصدر الزئبق جاء من كريم تفتيح البشرة اشترته المرأة من المكسيك.

وعلى الرغم من أن الكريم الذي اشترته المرأة هو من علامة تجارية معروفة؛ فإنها حصلت عليه من أصدقاء لها، بعد أن أضافوا عليه مادة الزئبق؛ معتقدين أنها تساعد على التخلص من البقع والتجاعيد.

وأشار الطبيب بول بلاند، من مستشفى سان فرانسيسكو التابع لجامعة كاليفورنيا؛ حيث أودعت المرأة، إلى أن معظم كريمات تفتيح البشرة تحتوي على الزئبق غير العضوي؛ لكن في هذه الحالة استخدمت المريضة منتجًا يحتوي على زئبق عضوي، وهو أكثر سمية بكثير.

وأضاف "بلاند" أن ضرر ميثيل الزئبق الذي يلحق بالجهاز العصبي، يزداد سوءًا بعد أن يتوقف الشخص عن استهلاك المنتجات التي تحتويه؛ موضحًا أن حالة هذه المرأة استمرت في التدهور حتى بعد خضوعها للعلاج؛ لطرد الزئبق من جسمها عبر البول.

يشار إلى أن المريضة ما زالت غير قادرة على الكلام أو الاعتناء بنفسها، وتعتمد الآن على أنبوب للحصول على التغذية؛ حسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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