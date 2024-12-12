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مزاح بالليزر الأزرق يُصيب شاباً في جازان بالعمى .. وأخصائي يحذّر: لا علاج

الطبيقي لـ "سبق": عمره 16 عاماً لديه حرق بمركز الإبصار ونزيف حاد بالشبكية

أُصيب شاب في منطقة جازان بالعمى إثر مزاح أحد أصدقائه معه بتصويب الليزر الأزرق نحو عينيه؛ ما أدّى إلى حرق مركز الإبصار وحدوث نزيف حاد بالشبكية.

وقال استشاري العيون الدكتور فيصل الطبيقي؛ لـ "سبق": راجعنا شاب يبلغ من العمر ١٦ عاماً فقد نظره بسبب ألعاب الليزر الأزرق.

وأضاف: عند سؤال المريض عن السبب، أجاب بأنه نتيجة قيام أحد الشباب بتصويب الليزر على عينيه لجزءٍ من الثانية وبعدها فقد النظر مباشرة.

وتابع: بالكشف عليه تبيّن أن لديه حرقاً بمركز الإبصار ونزيفاً تحت الشبكية، حيث إن فقد النظر في هذه الحالات دائم وليس له علاج.

وحذّر الطبيقي؛ من تصويب الليزر على العين؛ ما قد يسبّب مخاطر لها تصل إلى العمى.

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مزاح بالليزر الأزرق يُصيب شاباً في جازان بالعمى .. وأخصائي يحذّر: لا علاج
سبق

أُصيب شاب في منطقة جازان بالعمى إثر مزاح أحد أصدقائه معه بتصويب الليزر الأزرق نحو عينيه؛ ما أدّى إلى حرق مركز الإبصار وحدوث نزيف حاد بالشبكية.

وقال استشاري العيون الدكتور فيصل الطبيقي؛ لـ "سبق": راجعنا شاب يبلغ من العمر ١٦ عاماً فقد نظره بسبب ألعاب الليزر الأزرق.

وأضاف: عند سؤال المريض عن السبب، أجاب بأنه نتيجة قيام أحد الشباب بتصويب الليزر على عينيه لجزءٍ من الثانية وبعدها فقد النظر مباشرة.

وتابع: بالكشف عليه تبيّن أن لديه حرقاً بمركز الإبصار ونزيفاً تحت الشبكية، حيث إن فقد النظر في هذه الحالات دائم وليس له علاج.

وحذّر الطبيقي؛ من تصويب الليزر على العين؛ ما قد يسبّب مخاطر لها تصل إلى العمى.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
09:15 AM

مزاح بالليزر الأزرق يُصيب شاباً في جازان بالعمى .. وأخصائي يحذّر: لا علاج

الطبيقي لـ "سبق": عمره 16 عاماً لديه حرق بمركز الإبصار ونزيف حاد بالشبكية

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فهد كاملي - جازان
13
12,285

أُصيب شاب في منطقة جازان بالعمى إثر مزاح أحد أصدقائه معه بتصويب الليزر الأزرق نحو عينيه؛ ما أدّى إلى حرق مركز الإبصار وحدوث نزيف حاد بالشبكية.

وقال استشاري العيون الدكتور فيصل الطبيقي؛ لـ "سبق": راجعنا شاب يبلغ من العمر ١٦ عاماً فقد نظره بسبب ألعاب الليزر الأزرق.

وأضاف: عند سؤال المريض عن السبب، أجاب بأنه نتيجة قيام أحد الشباب بتصويب الليزر على عينيه لجزءٍ من الثانية وبعدها فقد النظر مباشرة.

وتابع: بالكشف عليه تبيّن أن لديه حرقاً بمركز الإبصار ونزيفاً تحت الشبكية، حيث إن فقد النظر في هذه الحالات دائم وليس له علاج.

وحذّر الطبيقي؛ من تصويب الليزر على العين؛ ما قد يسبّب مخاطر لها تصل إلى العمى.

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