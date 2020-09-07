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67 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

إجمالي المرضى بلغ 2478

سجَّل الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.478 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم الاثنين أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية، سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا.

وأضافت بأنها سجلت 61 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.805، كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.

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67 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن
سبق

سجَّل الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.478 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم الاثنين أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية، سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا.

وأضافت بأنها سجلت 61 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.805، كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:13 PM

67 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

إجمالي المرضى بلغ 2478

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجَّل الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.478 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم الاثنين أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية، سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا.

وأضافت بأنها سجلت 61 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.805، كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.

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