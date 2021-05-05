جريمة صباح السالم البشعة.. الجنايات الكويتية تعلن موعد أول جلسة لمحاكمة قاتل "فرح"

النائب العام طالب بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار

حددت محكمة الجنايات الكويتية يوم الثلاثاء المقبل لانعقاد أول جلسة لمحاكمة المتهم في جريمة صباح السالم البشعة التي هزت الشارع الكويتي وراحت ضحيتها المواطنة المغدورة فرح أكبر أمام طفلتها.

ووفق ما نشرته اليوم صحيفة "القبس"، كان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قد أحال المتهم أول من أمس إلى محكمة الجنايات، وطالب بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه، بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار.

وكانت قد أحالت النيابة العامة الكويتية ملف قضية جريمة قتل ضاحية صباح السالم التي راحت ضحيتها المواطنة "فرح أكبر"، إلى المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام دائرة الجنايات.

وقال مصدر مطلع لـ "القبس" الكويتية: إن هذه القضية تعتبر الأسرع من خلال تجهيز ملفها وإحالتها لمحكمة الجنايات مع جميع أوراق ومستندات ومذكرات الجهات المعاونة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أنها انتهت من التحقيق والتصرف في القضية الخاصة بواقعة خطف وقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار والترصد في ضاحية صباح السالم.

وأضافت النيابة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية أنها أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، وأسندت إليه تهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأمرت النيابة بحجز المتهم 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة القضية، مع إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

يُذكر أن قانون الجزاء يعاقب بالإعدام شنقاً المدان بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.