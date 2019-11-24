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وزارة العدل: 60 ألف مستفيد من خدمات مركز ناجز

يوفر 120 خدمة

كشفت وزارة العدل، عن تقديم مركز "ناجز للخدمات العدلية"، خدماته لأكثر من 60 ألف مستفيد منذ تدشينه؛ بهدف حفظ وقت وجهد المستفيدين وتقديم الخدمات بجودة عالية في ظل بيئة عمل احترافية تضمن موثوقية الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن مركز ناجز الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شهر رجب من العام 1441، يقدم أكثر من 120 خدمة؛ مشيرة إلى أن أكثر الخدمات طلبًا هي: صحيفة الدعوى، طلبات التنفيذ، الإفراغ العقاري، الوكالات، والاستشارات القانونية من الهيئة السعودية للمحامين.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها مركز ناجز خلال العام الجاري 2021، أكثر من 35 ألف مستفيد، تمت خدمتهم في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية؛ تيسيرًا على المستفيدين من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف مركز ناجز خدمات جديدة لحزمة الخدمات الموجودة سابقًا وهي صحيفة الدعوى التجارية، ومنازعة التنفيذ، وطلبات أطراف التنفيذ، ويعمل المركز على توسيع تلك الخدمات مستقبلًا بإضافة عدد من الخدمات مثل إضافة وتغيير الممثل النظامي، والاستعلام عن طلبات التنفيذ للشركات.

ويسهم المركز في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ محققًا أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل: 60 ألف مستفيد من خدمات مركز ناجز
سبق

كشفت وزارة العدل، عن تقديم مركز "ناجز للخدمات العدلية"، خدماته لأكثر من 60 ألف مستفيد منذ تدشينه؛ بهدف حفظ وقت وجهد المستفيدين وتقديم الخدمات بجودة عالية في ظل بيئة عمل احترافية تضمن موثوقية الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن مركز ناجز الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شهر رجب من العام 1441، يقدم أكثر من 120 خدمة؛ مشيرة إلى أن أكثر الخدمات طلبًا هي: صحيفة الدعوى، طلبات التنفيذ، الإفراغ العقاري، الوكالات، والاستشارات القانونية من الهيئة السعودية للمحامين.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها مركز ناجز خلال العام الجاري 2021، أكثر من 35 ألف مستفيد، تمت خدمتهم في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية؛ تيسيرًا على المستفيدين من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف مركز ناجز خدمات جديدة لحزمة الخدمات الموجودة سابقًا وهي صحيفة الدعوى التجارية، ومنازعة التنفيذ، وطلبات أطراف التنفيذ، ويعمل المركز على توسيع تلك الخدمات مستقبلًا بإضافة عدد من الخدمات مثل إضافة وتغيير الممثل النظامي، والاستعلام عن طلبات التنفيذ للشركات.

ويسهم المركز في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ محققًا أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
01:42 PM

وزارة العدل: 60 ألف مستفيد من خدمات مركز ناجز

يوفر 120 خدمة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشفت وزارة العدل، عن تقديم مركز "ناجز للخدمات العدلية"، خدماته لأكثر من 60 ألف مستفيد منذ تدشينه؛ بهدف حفظ وقت وجهد المستفيدين وتقديم الخدمات بجودة عالية في ظل بيئة عمل احترافية تضمن موثوقية الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن مركز ناجز الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شهر رجب من العام 1441، يقدم أكثر من 120 خدمة؛ مشيرة إلى أن أكثر الخدمات طلبًا هي: صحيفة الدعوى، طلبات التنفيذ، الإفراغ العقاري، الوكالات، والاستشارات القانونية من الهيئة السعودية للمحامين.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها مركز ناجز خلال العام الجاري 2021، أكثر من 35 ألف مستفيد، تمت خدمتهم في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية؛ تيسيرًا على المستفيدين من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف مركز ناجز خدمات جديدة لحزمة الخدمات الموجودة سابقًا وهي صحيفة الدعوى التجارية، ومنازعة التنفيذ، وطلبات أطراف التنفيذ، ويعمل المركز على توسيع تلك الخدمات مستقبلًا بإضافة عدد من الخدمات مثل إضافة وتغيير الممثل النظامي، والاستعلام عن طلبات التنفيذ للشركات.

ويسهم المركز في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ محققًا أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.

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