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الرياض .."نوف بنت عبد الرحمن" تستقبل وفدًا من الهلال الأحمر السعودي

بحثت الشراكة المجتمعية مع الجمعية و"أجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة

استقبلت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود (رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة) وبحضور الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود (الرئيس التنفيذي - نائب رئيس الجمعية) وفدًا من الهلال الأحمر السعودي برئاسة المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية الأمير عبد الله بن فيصل بن عبد الرحمن آل سعود و د. محمد السويح (مدير عام التدريب والشؤون الأكاديمية). هناء الشمراني (مدير عام التطوع).

فيما رحب الرئيس التنفيذي لأجلهم في بداية اللقاء بوفد الهلال الأحمر وعبّر عن شكره وتقديره لهم نظير ما يقدمه الهلال الأحمر من جهود في مجال المحافظة على سلامة وصحة الإنسان داخل المملكة وخارجها.

وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون والشراكة المجتمعية والعديد من الموضوعات ذات الصلة بين الجانبين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فتح قنوات تعاون ما بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين.

كما تناول اللقاء مدى حاجة لأجلهم للاستفادة من خبرات الهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى الاستفادة من مركز التدريب لديه والذي يعد من أحدث مراكز التدريب لكونه يضم العديد من الكفاءات التدريبية المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإسعافات الأولية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى ضمه أحدث الأجهزة التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وقد رحب المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية بالهلال الأحمر بهذا التعاون المثمر، حيث أبدى سموه الكريم ما لمسه في جمعية لأجلهم من حب للعمل التطوعي واستحداث مبادرات نوعية مختلفة تجعلنا نقف احترامًا وتقديرًا لهذه الأفكار القيمة لدعمها ودعم كل متطوع سيُسهم في خدمة وطنه، ورحب عن استعداد الهلال الأحمر السعودي للتعاون مع جمعية لأجلهم في كل ما يخص العمل الإنساني والتطوعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بمجتمعهم وتحسين جودة حياتهم.

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الرياض .."نوف بنت عبد الرحمن" تستقبل وفدًا من الهلال الأحمر السعودي
سبق

استقبلت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود (رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة) وبحضور الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود (الرئيس التنفيذي - نائب رئيس الجمعية) وفدًا من الهلال الأحمر السعودي برئاسة المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية الأمير عبد الله بن فيصل بن عبد الرحمن آل سعود و د. محمد السويح (مدير عام التدريب والشؤون الأكاديمية). هناء الشمراني (مدير عام التطوع).

فيما رحب الرئيس التنفيذي لأجلهم في بداية اللقاء بوفد الهلال الأحمر وعبّر عن شكره وتقديره لهم نظير ما يقدمه الهلال الأحمر من جهود في مجال المحافظة على سلامة وصحة الإنسان داخل المملكة وخارجها.

وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون والشراكة المجتمعية والعديد من الموضوعات ذات الصلة بين الجانبين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فتح قنوات تعاون ما بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين.

كما تناول اللقاء مدى حاجة لأجلهم للاستفادة من خبرات الهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى الاستفادة من مركز التدريب لديه والذي يعد من أحدث مراكز التدريب لكونه يضم العديد من الكفاءات التدريبية المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإسعافات الأولية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى ضمه أحدث الأجهزة التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وقد رحب المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية بالهلال الأحمر بهذا التعاون المثمر، حيث أبدى سموه الكريم ما لمسه في جمعية لأجلهم من حب للعمل التطوعي واستحداث مبادرات نوعية مختلفة تجعلنا نقف احترامًا وتقديرًا لهذه الأفكار القيمة لدعمها ودعم كل متطوع سيُسهم في خدمة وطنه، ورحب عن استعداد الهلال الأحمر السعودي للتعاون مع جمعية لأجلهم في كل ما يخص العمل الإنساني والتطوعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بمجتمعهم وتحسين جودة حياتهم.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:58 AM

الرياض .."نوف بنت عبد الرحمن" تستقبل وفدًا من الهلال الأحمر السعودي

بحثت الشراكة المجتمعية مع الجمعية و"أجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود (رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة) وبحضور الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود (الرئيس التنفيذي - نائب رئيس الجمعية) وفدًا من الهلال الأحمر السعودي برئاسة المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية الأمير عبد الله بن فيصل بن عبد الرحمن آل سعود و د. محمد السويح (مدير عام التدريب والشؤون الأكاديمية). هناء الشمراني (مدير عام التطوع).

فيما رحب الرئيس التنفيذي لأجلهم في بداية اللقاء بوفد الهلال الأحمر وعبّر عن شكره وتقديره لهم نظير ما يقدمه الهلال الأحمر من جهود في مجال المحافظة على سلامة وصحة الإنسان داخل المملكة وخارجها.

وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون والشراكة المجتمعية والعديد من الموضوعات ذات الصلة بين الجانبين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فتح قنوات تعاون ما بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين.

كما تناول اللقاء مدى حاجة لأجلهم للاستفادة من خبرات الهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى الاستفادة من مركز التدريب لديه والذي يعد من أحدث مراكز التدريب لكونه يضم العديد من الكفاءات التدريبية المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإسعافات الأولية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى ضمه أحدث الأجهزة التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وقد رحب المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية بالهلال الأحمر بهذا التعاون المثمر، حيث أبدى سموه الكريم ما لمسه في جمعية لأجلهم من حب للعمل التطوعي واستحداث مبادرات نوعية مختلفة تجعلنا نقف احترامًا وتقديرًا لهذه الأفكار القيمة لدعمها ودعم كل متطوع سيُسهم في خدمة وطنه، ورحب عن استعداد الهلال الأحمر السعودي للتعاون مع جمعية لأجلهم في كل ما يخص العمل الإنساني والتطوعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بمجتمعهم وتحسين جودة حياتهم.

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