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النيابة العامة تقدم ٧٠٠ دليل ضد شبكة فساد اتهمت بقضايا الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم لإخفاء طبيعتها

صرح مصدر مسؤول أن النيابة العامة قد وجهت تهمة الفساد بحق ١٨ متهماً، اتُّهموا بعدد من قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم؛ من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.

وقدمت النيابة العامة 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة تكشفت لها من خلال التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة بإيقاع أشد العقوبات وفقاً لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي ٤٣ الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطلبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.

النيابة العامة قضايا الفساد والرشوة

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النيابة العامة تقدم ٧٠٠ دليل ضد شبكة فساد اتهمت بقضايا الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
سبق

صرح مصدر مسؤول أن النيابة العامة قد وجهت تهمة الفساد بحق ١٨ متهماً، اتُّهموا بعدد من قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم؛ من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.

وقدمت النيابة العامة 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة تكشفت لها من خلال التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة بإيقاع أشد العقوبات وفقاً لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي ٤٣ الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطلبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
06:44 PM

النيابة العامة تقدم ٧٠٠ دليل ضد شبكة فساد اتهمت بقضايا الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم لإخفاء طبيعتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح مصدر مسؤول أن النيابة العامة قد وجهت تهمة الفساد بحق ١٨ متهماً، اتُّهموا بعدد من قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم؛ من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.

وقدمت النيابة العامة 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة تكشفت لها من خلال التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة بإيقاع أشد العقوبات وفقاً لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي ٤٣ الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطلبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.

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