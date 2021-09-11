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بهدفَيْ "زيلايا" و"سوداني".. ضمك يعزز انطلاقته القوية ويضاعف جراح الفيصلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد مُلحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتقى ضمك للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط بالمركز الحادي عشر على سُلَّم الترتيب.

ووضع النجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا أصحاب الضيافة في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء. وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة الـ52، أضاف النجم الجزائري هلال سوداني الهدف الثاني لفريق ضمك من تصويبة أرضية قوية، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

ضمك الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفَيْ "زيلايا" و"سوداني".. ضمك يعزز انطلاقته القوية ويضاعف جراح الفيصلي
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد مُلحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتقى ضمك للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط بالمركز الحادي عشر على سُلَّم الترتيب.

ووضع النجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا أصحاب الضيافة في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء. وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة الـ52، أضاف النجم الجزائري هلال سوداني الهدف الثاني لفريق ضمك من تصويبة أرضية قوية، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
08:56 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
07:27 AM

بهدفَيْ "زيلايا" و"سوداني".. ضمك يعزز انطلاقته القوية ويضاعف جراح الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,082

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد مُلحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتقى ضمك للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط بالمركز الحادي عشر على سُلَّم الترتيب.

ووضع النجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا أصحاب الضيافة في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء. وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة الـ52، أضاف النجم الجزائري هلال سوداني الهدف الثاني لفريق ضمك من تصويبة أرضية قوية، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

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