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نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد "المشاعلة" بوادي الدواسر

استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة

(تصوير: محمد آل مسحل): أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على رجل الأمن العريف عائض بن عبدالله المشاعلة القحطاني، والذي استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك بعد أن وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن لمطار محافظة وادي الدواسر، ظهر اليوم، وبرفقته عدد من القيادات الأمنية بقطاع وزارة الداخلية، وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود.

وقدّم نائب أمير منطقة الرياض تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد المشاعلة عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولنائب أمير منطقة الرياض وكبار مسؤولي وزارة الداخلية على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم.

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نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد "المشاعلة" بوادي الدواسر
سبق

(تصوير: محمد آل مسحل): أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على رجل الأمن العريف عائض بن عبدالله المشاعلة القحطاني، والذي استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك بعد أن وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن لمطار محافظة وادي الدواسر، ظهر اليوم، وبرفقته عدد من القيادات الأمنية بقطاع وزارة الداخلية، وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود.

وقدّم نائب أمير منطقة الرياض تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد المشاعلة عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولنائب أمير منطقة الرياض وكبار مسؤولي وزارة الداخلية على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:11 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
06:54 PM

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد "المشاعلة" بوادي الدواسر

استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة

A A A
خلف الدوسري - الرياض
0
5,445

(تصوير: محمد آل مسحل): أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على رجل الأمن العريف عائض بن عبدالله المشاعلة القحطاني، والذي استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك بعد أن وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن لمطار محافظة وادي الدواسر، ظهر اليوم، وبرفقته عدد من القيادات الأمنية بقطاع وزارة الداخلية، وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود.

وقدّم نائب أمير منطقة الرياض تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد المشاعلة عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولنائب أمير منطقة الرياض وكبار مسؤولي وزارة الداخلية على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم.

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