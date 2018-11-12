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للتأمين على حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات .. اتفاق يجمع "المدني" و"نجم"

تباشر فيه الشركة أعمال المعاينة وتقدير الخسائر والتسوية بالمناطق غير الصحراوية

وقّعت المديرية العامة للدفاع المدني، وشركة "نجم لخدمات التأمين"، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتبيان إجراءات العمل الموحدة لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات.

وأعرب مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء دكتور حمود بن سليمان الفرج؛ عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة "نجم لخدمات التأمين" مع الدفاع المدني، وبما يعزّز الاستفادة من هذه الخدمات.

وتتولى شركة "نجم"، وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها بحضور مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "نجم" إبراهيم بن أحمد المحبوب؛ في حفل أقيم خصيصاً بهذه المناسبة بالرياض، والذي يخول شركة نجم لخدمات التأمين القيام بأعمال خبير معاينة ومقدر خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.

وأوضح "الفرج"؛ أن نطاق العمل بالمذكرة يشمل: تقديم خدمات تأمينية من قِبل شركة "نجم" للدفاع المدني في مباشرة أعمال خبير المعاينة ومقدر الخسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية لحوادث الكوارث الطبيعية للمركبات في المناطق المأهولة بالسكان غير الصحراوية، وفي المواقع التي تتوافر للطرف الثاني فروع فيها داخل حدود المملكة العربية السعودية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

وأضاف: "تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آلية عمل توضح المهام والمسؤوليات لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات لطرفَي الاتفاقية".

من جانبه، عبّر "المحبوب"؛ عن شكره للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لما توليه من حرص واهتمام لتطوير خدمات الدفاع المدني في مجال التأمين؛ مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تمّ إبرامها تمثل بداية لعلاقة إستراتيجية مع الدفاع المدني لأداء رسالته الإنسانية والوطنية.

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للتأمين على حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات .. اتفاق يجمع "المدني" و"نجم"
سبق

وقّعت المديرية العامة للدفاع المدني، وشركة "نجم لخدمات التأمين"، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتبيان إجراءات العمل الموحدة لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات.

وأعرب مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء دكتور حمود بن سليمان الفرج؛ عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة "نجم لخدمات التأمين" مع الدفاع المدني، وبما يعزّز الاستفادة من هذه الخدمات.

وتتولى شركة "نجم"، وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها بحضور مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "نجم" إبراهيم بن أحمد المحبوب؛ في حفل أقيم خصيصاً بهذه المناسبة بالرياض، والذي يخول شركة نجم لخدمات التأمين القيام بأعمال خبير معاينة ومقدر خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.

وأوضح "الفرج"؛ أن نطاق العمل بالمذكرة يشمل: تقديم خدمات تأمينية من قِبل شركة "نجم" للدفاع المدني في مباشرة أعمال خبير المعاينة ومقدر الخسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية لحوادث الكوارث الطبيعية للمركبات في المناطق المأهولة بالسكان غير الصحراوية، وفي المواقع التي تتوافر للطرف الثاني فروع فيها داخل حدود المملكة العربية السعودية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

وأضاف: "تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آلية عمل توضح المهام والمسؤوليات لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات لطرفَي الاتفاقية".

من جانبه، عبّر "المحبوب"؛ عن شكره للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لما توليه من حرص واهتمام لتطوير خدمات الدفاع المدني في مجال التأمين؛ مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تمّ إبرامها تمثل بداية لعلاقة إستراتيجية مع الدفاع المدني لأداء رسالته الإنسانية والوطنية.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:03 PM

للتأمين على حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات .. اتفاق يجمع "المدني" و"نجم"

تباشر فيه الشركة أعمال المعاينة وتقدير الخسائر والتسوية بالمناطق غير الصحراوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت المديرية العامة للدفاع المدني، وشركة "نجم لخدمات التأمين"، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتبيان إجراءات العمل الموحدة لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات.

وأعرب مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء دكتور حمود بن سليمان الفرج؛ عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة "نجم لخدمات التأمين" مع الدفاع المدني، وبما يعزّز الاستفادة من هذه الخدمات.

وتتولى شركة "نجم"، وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها بحضور مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "نجم" إبراهيم بن أحمد المحبوب؛ في حفل أقيم خصيصاً بهذه المناسبة بالرياض، والذي يخول شركة نجم لخدمات التأمين القيام بأعمال خبير معاينة ومقدر خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.

وأوضح "الفرج"؛ أن نطاق العمل بالمذكرة يشمل: تقديم خدمات تأمينية من قِبل شركة "نجم" للدفاع المدني في مباشرة أعمال خبير المعاينة ومقدر الخسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية لحوادث الكوارث الطبيعية للمركبات في المناطق المأهولة بالسكان غير الصحراوية، وفي المواقع التي تتوافر للطرف الثاني فروع فيها داخل حدود المملكة العربية السعودية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

وأضاف: "تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آلية عمل توضح المهام والمسؤوليات لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات لطرفَي الاتفاقية".

من جانبه، عبّر "المحبوب"؛ عن شكره للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لما توليه من حرص واهتمام لتطوير خدمات الدفاع المدني في مجال التأمين؛ مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تمّ إبرامها تمثل بداية لعلاقة إستراتيجية مع الدفاع المدني لأداء رسالته الإنسانية والوطنية.

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