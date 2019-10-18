شارك طيران الأمن، الدفاع المدني في الباحة، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة؛ حيث تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة.
شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحة
تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة
شارك طيران الأمن، الدفاع المدني في الباحة، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة؛ حيث تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة.طيران الأمن الدفاع المدني الباحة
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شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحةعبدالله البرقاوي سبق 2019-10-18
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
04:43 PM
شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحة
تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة
شارك طيران الأمن، الدفاع المدني في الباحة، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة؛ حيث تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة.
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