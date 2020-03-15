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اهتمام عالمي بتعليق المنافسات الرياضية في "المملكة"

أثار قرار وزارة الرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة حتى إشعار آخر اهتمام وسائل الإعلام العالمية كون عديد من محترفي دول هذه الصحف يتواجدون في الكرة السعودية.

صحيفة "digisport" تحدثت عن قرار التعليق حيث قالت إن المملكة سارت على درب الدوريات العالمية من حيث قرار التعليق وإنها اختارت صحة مواطنيها عن استكمال المسابقة في الوقت الحالي.

وتحدثت الصحيفة عن أن المدرب رازفان مع الهلال في أول الترتيب قبل أن تعلّق المنافسات بفارق 6 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

كما تحدثت الصحف البرازيلية هي الأخرى عن قرار التعليق ممتدحة إياه في ظل الخوف العالمي من تفشي فيروس كورونا الجديد موضحة أن تلك القرارات ستسهم في حماية المواطنين من تفشي الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اهتمام عالمي بتعليق المنافسات الرياضية في "المملكة"
سبق

أثار قرار وزارة الرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة حتى إشعار آخر اهتمام وسائل الإعلام العالمية كون عديد من محترفي دول هذه الصحف يتواجدون في الكرة السعودية.

صحيفة "digisport" تحدثت عن قرار التعليق حيث قالت إن المملكة سارت على درب الدوريات العالمية من حيث قرار التعليق وإنها اختارت صحة مواطنيها عن استكمال المسابقة في الوقت الحالي.

وتحدثت الصحيفة عن أن المدرب رازفان مع الهلال في أول الترتيب قبل أن تعلّق المنافسات بفارق 6 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

كما تحدثت الصحف البرازيلية هي الأخرى عن قرار التعليق ممتدحة إياه في ظل الخوف العالمي من تفشي فيروس كورونا الجديد موضحة أن تلك القرارات ستسهم في حماية المواطنين من تفشي الوباء.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:02 PM

اهتمام عالمي بتعليق المنافسات الرياضية في "المملكة"

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
3,372

أثار قرار وزارة الرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة حتى إشعار آخر اهتمام وسائل الإعلام العالمية كون عديد من محترفي دول هذه الصحف يتواجدون في الكرة السعودية.

صحيفة "digisport" تحدثت عن قرار التعليق حيث قالت إن المملكة سارت على درب الدوريات العالمية من حيث قرار التعليق وإنها اختارت صحة مواطنيها عن استكمال المسابقة في الوقت الحالي.

وتحدثت الصحيفة عن أن المدرب رازفان مع الهلال في أول الترتيب قبل أن تعلّق المنافسات بفارق 6 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

كما تحدثت الصحف البرازيلية هي الأخرى عن قرار التعليق ممتدحة إياه في ظل الخوف العالمي من تفشي فيروس كورونا الجديد موضحة أن تلك القرارات ستسهم في حماية المواطنين من تفشي الوباء.

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