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3 ورش عمل للتعريف بإجراءات لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية

بهدف تثقيف وتوعية المنشآت التجارية وإطلاعهم على كيفية تطبيق قواعدها

نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ثلاث ورش عمل؛ للتعريف بلائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءاتها في المملكة؛ حيث سيتم إقامة الورش في جدة والرياض "26 و31 ديسمبر 2019م"، وفي المنطقة الشرقية يوم 9 يناير 2020م.

وسيتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية؛ وذلك ضمن جهود هيئة الزكاة والدخل في إقامة سلسلة من ورش العمل في معظم المناطق؛ بهدف تثقيف وتوعية المنشآت التجارية باللائحة المعدلة لجباية الزكاة، إضافة إلى اطلاعهم على كيفية تطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، الذين يشكّلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة؛ بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار، وستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.

الهيئة العامة للزكاة والدخل لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 ورش عمل للتعريف بإجراءات لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية
سبق

نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ثلاث ورش عمل؛ للتعريف بلائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءاتها في المملكة؛ حيث سيتم إقامة الورش في جدة والرياض "26 و31 ديسمبر 2019م"، وفي المنطقة الشرقية يوم 9 يناير 2020م.

وسيتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية؛ وذلك ضمن جهود هيئة الزكاة والدخل في إقامة سلسلة من ورش العمل في معظم المناطق؛ بهدف تثقيف وتوعية المنشآت التجارية باللائحة المعدلة لجباية الزكاة، إضافة إلى اطلاعهم على كيفية تطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، الذين يشكّلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة؛ بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار، وستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:14 AM

3 ورش عمل للتعريف بإجراءات لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية

بهدف تثقيف وتوعية المنشآت التجارية وإطلاعهم على كيفية تطبيق قواعدها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ثلاث ورش عمل؛ للتعريف بلائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءاتها في المملكة؛ حيث سيتم إقامة الورش في جدة والرياض "26 و31 ديسمبر 2019م"، وفي المنطقة الشرقية يوم 9 يناير 2020م.

وسيتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية؛ وذلك ضمن جهود هيئة الزكاة والدخل في إقامة سلسلة من ورش العمل في معظم المناطق؛ بهدف تثقيف وتوعية المنشآت التجارية باللائحة المعدلة لجباية الزكاة، إضافة إلى اطلاعهم على كيفية تطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، الذين يشكّلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة؛ بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار، وستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.

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