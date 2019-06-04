مرور ينبع يعايد المواطنين في الشوارع والمصليات.. حلوى وورود

نجح في تطبيق خطة لصلاة العيد وتنظيم حركة المركبات وتسهيلها

قامت شعبة مرور محافظة ينبع بمعايدة المواطنين والمقيمين في الشوارع الرئيسة وأمام مصلّى العيد؛ حيث تم توزيع الورد والحلوى على الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وشارك مدير شعبة المرور العقيد فالح العنزي، وعدد من الضباط والأفراد، معايدة للمواطنين والمقيمين في مواقع مختلفة في المحافظة، وتوزيع الورد على قائدي المركبات والأطفال؛ حيث قدمت شعبة المرور التهاني للمواطنين والمقيمين بحلول عيد الفطر المبارك.



يُذكر أن شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن والأمن الصناعي بمدينة ينبع الصناعية، قد نجحت في الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت التواجد في مصليات العيد؛ حرصًا على سلامة المصلين.