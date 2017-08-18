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"قرقاش" عن "عبدالرحمن بن مساعد": سرعة بديهة وسيف بتار يدافع عن بلاده

الوزير الإماراتي مشيداً: يملك الكلمة والرأي ويطوّعهما في الدفاع عن وطنه

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمير عبدالرحمن بن مساعد، كما أبدى إعجابه بسداد رأي الأمير في وقت يتسم بكثرة "التحديات والمتربصين".

وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد إن "الأمير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوّعهما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات والمتربصين".

وأضاف: "أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير".

وقال موقع "روسيا اليوم" في تعليقه على إشادة "قرقاش": يعرف عن الأمير السعودي تغريداته التي يدافع فيها عن المملكة ولعل أبرزها تغريدته المنشورة في يونيو الماضي التي أشار فيها إلى عدم حياد المقررة الأممية آنييس كالامار في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتغريدة أخرى نشرها الشهر الماضي وانتقد فيها متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

يذكر أن "قرقاش" كان قد أكد مؤخراً أن "شقّ الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل"، مشدداً على أن "علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرقاش" عن "عبدالرحمن بن مساعد": سرعة بديهة وسيف بتار يدافع عن بلاده
سبق

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمير عبدالرحمن بن مساعد، كما أبدى إعجابه بسداد رأي الأمير في وقت يتسم بكثرة "التحديات والمتربصين".

وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد إن "الأمير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوّعهما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات والمتربصين".

وأضاف: "أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير".

وقال موقع "روسيا اليوم" في تعليقه على إشادة "قرقاش": يعرف عن الأمير السعودي تغريداته التي يدافع فيها عن المملكة ولعل أبرزها تغريدته المنشورة في يونيو الماضي التي أشار فيها إلى عدم حياد المقررة الأممية آنييس كالامار في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتغريدة أخرى نشرها الشهر الماضي وانتقد فيها متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

يذكر أن "قرقاش" كان قد أكد مؤخراً أن "شقّ الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل"، مشدداً على أن "علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
04:03 PM

"قرقاش" عن "عبدالرحمن بن مساعد": سرعة بديهة وسيف بتار يدافع عن بلاده

الوزير الإماراتي مشيداً: يملك الكلمة والرأي ويطوّعهما في الدفاع عن وطنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمير عبدالرحمن بن مساعد، كما أبدى إعجابه بسداد رأي الأمير في وقت يتسم بكثرة "التحديات والمتربصين".

وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد إن "الأمير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوّعهما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات والمتربصين".

وأضاف: "أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير".

وقال موقع "روسيا اليوم" في تعليقه على إشادة "قرقاش": يعرف عن الأمير السعودي تغريداته التي يدافع فيها عن المملكة ولعل أبرزها تغريدته المنشورة في يونيو الماضي التي أشار فيها إلى عدم حياد المقررة الأممية آنييس كالامار في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتغريدة أخرى نشرها الشهر الماضي وانتقد فيها متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

يذكر أن "قرقاش" كان قد أكد مؤخراً أن "شقّ الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل"، مشدداً على أن "علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات".

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