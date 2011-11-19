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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات السيارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على مركز يختص ببيع إطارات السيارات بحي العزيزية في مكة المكرمة، حيث جرى ضبط كمية من إطارات السيارات المستعملة والإطارات الجديدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من الزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات السيارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على مركز يختص ببيع إطارات السيارات بحي العزيزية في مكة المكرمة، حيث جرى ضبط كمية من إطارات السيارات المستعملة والإطارات الجديدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من الزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:24 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات السيارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على مركز يختص ببيع إطارات السيارات بحي العزيزية في مكة المكرمة، حيث جرى ضبط كمية من إطارات السيارات المستعملة والإطارات الجديدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من الزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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