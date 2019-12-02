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فيديو نال الإعجاب .. فتاتان تهرولان لإنقاذ مصاب في حادث بحائل وتسعفانه

من محل وجودهما بالشارع للجهة المقابلة تحركتا فوراً ومواقع التواصل تشيد

أظهرت كاميرا أحد المحال التجارية بحائل، أمس الأحد، فتاتين تعبران الشارع للوصول إلى حادث مروري وقع في الجهة المقابلة من وجودهما بالشارع.

ووصلت الفتاتان إلى موقع الحادث، وقامتا بإجراء الإسعافات الأولية للمصاب، حتى وصول الإسعاف؛ ليتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد.

مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع الفيديو، مُقدمين شكرهم للفتاتين، فيما ذكرت بعض الحسابات أن الفتاتين طالبتان في جامعة حائل، في إحدى الكليات الصحية.

حائل حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو نال الإعجاب .. فتاتان تهرولان لإنقاذ مصاب في حادث بحائل وتسعفانه
سبق

أظهرت كاميرا أحد المحال التجارية بحائل، أمس الأحد، فتاتين تعبران الشارع للوصول إلى حادث مروري وقع في الجهة المقابلة من وجودهما بالشارع.

ووصلت الفتاتان إلى موقع الحادث، وقامتا بإجراء الإسعافات الأولية للمصاب، حتى وصول الإسعاف؛ ليتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد.

مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع الفيديو، مُقدمين شكرهم للفتاتين، فيما ذكرت بعض الحسابات أن الفتاتين طالبتان في جامعة حائل، في إحدى الكليات الصحية.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
01:31 PM

فيديو نال الإعجاب .. فتاتان تهرولان لإنقاذ مصاب في حادث بحائل وتسعفانه

من محل وجودهما بالشارع للجهة المقابلة تحركتا فوراً ومواقع التواصل تشيد

A A A
خالد السليمي - حائل
12
19,579

أظهرت كاميرا أحد المحال التجارية بحائل، أمس الأحد، فتاتين تعبران الشارع للوصول إلى حادث مروري وقع في الجهة المقابلة من وجودهما بالشارع.

ووصلت الفتاتان إلى موقع الحادث، وقامتا بإجراء الإسعافات الأولية للمصاب، حتى وصول الإسعاف؛ ليتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد.

مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع الفيديو، مُقدمين شكرهم للفتاتين، فيما ذكرت بعض الحسابات أن الفتاتين طالبتان في جامعة حائل، في إحدى الكليات الصحية.

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