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مدرب "الأهلي" السابق "فيتور بيريرا" يحقق إنجازًا مدويًا في "الصين"

بات المدرب البرتغالي الثالث الذي يحقق اللقب في ثلاثة بلدان مختلفة

حقق المدرب البرتغالي فيتور بيريرا ، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لنادي شنغهاي سبيغ الصيني، إنجازًا تاريخيًا مع ناديه الحالي بعد أن حقق مع الفريق لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بعدما تغلب على بكين رينيه بهدفين لهدف.

وسجل المدرب اسمه في سجلات من ذهب في تاريخ كرة القدم البرتغالية إذ بات ثالث مدرب برتغالي يحقق لقب الدوري في ثلاثة بلدان مختلفة، حيث حققه مع بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وشنغهاي الصيني وكان قريبًا من تحقيق لقب الكأس مع فناربخشة التركي قبل أن يخسر لمصلحة بشكتاش.

ونجح المدرب في تحقيق إنجاز تاريخي في الصين إذ إن نادي شنغهاي سبيغ تم تأسيسه عام 2005 وهي المرة الأولى التي يحقق فيها لقب الدوري كما أنه كسر احتكار فريق جوانغزهو الصيني الذي ظل محتفظًا باللقب نحو 7 مواسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "الأهلي" السابق "فيتور بيريرا" يحقق إنجازًا مدويًا في "الصين"
سبق

حقق المدرب البرتغالي فيتور بيريرا ، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لنادي شنغهاي سبيغ الصيني، إنجازًا تاريخيًا مع ناديه الحالي بعد أن حقق مع الفريق لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بعدما تغلب على بكين رينيه بهدفين لهدف.

وسجل المدرب اسمه في سجلات من ذهب في تاريخ كرة القدم البرتغالية إذ بات ثالث مدرب برتغالي يحقق لقب الدوري في ثلاثة بلدان مختلفة، حيث حققه مع بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وشنغهاي الصيني وكان قريبًا من تحقيق لقب الكأس مع فناربخشة التركي قبل أن يخسر لمصلحة بشكتاش.

ونجح المدرب في تحقيق إنجاز تاريخي في الصين إذ إن نادي شنغهاي سبيغ تم تأسيسه عام 2005 وهي المرة الأولى التي يحقق فيها لقب الدوري كما أنه كسر احتكار فريق جوانغزهو الصيني الذي ظل محتفظًا باللقب نحو 7 مواسم.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:25 PM

مدرب "الأهلي" السابق "فيتور بيريرا" يحقق إنجازًا مدويًا في "الصين"

بات المدرب البرتغالي الثالث الذي يحقق اللقب في ثلاثة بلدان مختلفة

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محمد السيّد - الرياض
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حقق المدرب البرتغالي فيتور بيريرا ، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لنادي شنغهاي سبيغ الصيني، إنجازًا تاريخيًا مع ناديه الحالي بعد أن حقق مع الفريق لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بعدما تغلب على بكين رينيه بهدفين لهدف.

وسجل المدرب اسمه في سجلات من ذهب في تاريخ كرة القدم البرتغالية إذ بات ثالث مدرب برتغالي يحقق لقب الدوري في ثلاثة بلدان مختلفة، حيث حققه مع بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وشنغهاي الصيني وكان قريبًا من تحقيق لقب الكأس مع فناربخشة التركي قبل أن يخسر لمصلحة بشكتاش.

ونجح المدرب في تحقيق إنجاز تاريخي في الصين إذ إن نادي شنغهاي سبيغ تم تأسيسه عام 2005 وهي المرة الأولى التي يحقق فيها لقب الدوري كما أنه كسر احتكار فريق جوانغزهو الصيني الذي ظل محتفظًا باللقب نحو 7 مواسم.

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