البريطاني "سيمز" بطلاً للجولة الثانية من سباقات "فورمولا إي" بالدرعية

في ختام منافسات اليوم الثاني والأخير

توّج الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، البريطاني ألكسندر سيمز من فريق "بي إم دبليو" بالكأس؛ بعد فوزه بالجولة الثانية والأخيرة من سباق "فورمولا إي" الذي يقام ضمن موسم الدرعية.

وحلّ في المركز الثاني البرازيلي دي جارسيا من فريق "أودي"، فيما حصد المركز الثالث الألماني "جونثر" من فريق "بي إم دبليو".

وأقيمت فعاليات "فورمولا إي" في الدرعية على مدار يومين متتالين، وسط متابعة جماهيرية مميزة للحدث الذي يتكرر مرة أخرى في السعودية.