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البريطاني "سيمز" بطلاً للجولة الثانية من سباقات "فورمولا إي" بالدرعية

في ختام منافسات اليوم الثاني والأخير

توّج الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، البريطاني ألكسندر سيمز من فريق "بي إم دبليو" بالكأس؛ بعد فوزه بالجولة الثانية والأخيرة من سباق "فورمولا إي" الذي يقام ضمن موسم الدرعية.

وحلّ في المركز الثاني البرازيلي دي جارسيا من فريق "أودي"، فيما حصد المركز الثالث الألماني "جونثر" من فريق "بي إم دبليو".

وأقيمت فعاليات "فورمولا إي" في الدرعية على مدار يومين متتالين، وسط متابعة جماهيرية مميزة للحدث الذي يتكرر مرة أخرى في السعودية.

رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل فورمولا إي موسم الدرعية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البريطاني "سيمز" بطلاً للجولة الثانية من سباقات "فورمولا إي" بالدرعية
سبق

توّج الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، البريطاني ألكسندر سيمز من فريق "بي إم دبليو" بالكأس؛ بعد فوزه بالجولة الثانية والأخيرة من سباق "فورمولا إي" الذي يقام ضمن موسم الدرعية.

وحلّ في المركز الثاني البرازيلي دي جارسيا من فريق "أودي"، فيما حصد المركز الثالث الألماني "جونثر" من فريق "بي إم دبليو".

وأقيمت فعاليات "فورمولا إي" في الدرعية على مدار يومين متتالين، وسط متابعة جماهيرية مميزة للحدث الذي يتكرر مرة أخرى في السعودية.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
05:14 PM

البريطاني "سيمز" بطلاً للجولة الثانية من سباقات "فورمولا إي" بالدرعية

في ختام منافسات اليوم الثاني والأخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّج الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، البريطاني ألكسندر سيمز من فريق "بي إم دبليو" بالكأس؛ بعد فوزه بالجولة الثانية والأخيرة من سباق "فورمولا إي" الذي يقام ضمن موسم الدرعية.

وحلّ في المركز الثاني البرازيلي دي جارسيا من فريق "أودي"، فيما حصد المركز الثالث الألماني "جونثر" من فريق "بي إم دبليو".

وأقيمت فعاليات "فورمولا إي" في الدرعية على مدار يومين متتالين، وسط متابعة جماهيرية مميزة للحدث الذي يتكرر مرة أخرى في السعودية.

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