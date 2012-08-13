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"الأرصاد": الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمشاعر

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14- 36كم/ساعة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمشاعر
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14- 36كم/ساعة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
08:14 AM

"الأرصاد": الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمشاعر

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14- 36كم/ساعة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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