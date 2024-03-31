"بن حسين" يهنئ "العنزي" بتعيينه مديرًا لشرطة‎ الدلم

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدلم، الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن حسين، العميد فواز العنزي؛ لتهنئته بمناسبة تعيينه مديرًا لشرطة محافظة الدلم.

وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة والشرطة وفق الأنظمة والتعليمات .

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام فرع منطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، بمد جسور التعاون والتواصل مع الجهات المعنية لخدمة الدين والوطن.