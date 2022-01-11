933971 فحصاً إشعاعياً ومخبرياً من خدمات مستشفى أطفال الطائف‎‎ في 2021

أكثر من 200 ألف مستفيد منهم 145379 للطوارئ و33492 للعيادات الخارجية

كشف مستشفى الأطفال بمحافظة الطائف، عن أنه قدّم خدماته لنحو 202574 مستفيداً، خلال العام 2021.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 145379 مستفيداً، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها إلى 33492 مستفيداً، كما قدّم قسم العلاج الطبيعي خدماته إلى 14451، فيما بلغ عدد حالات التنويم 5621، وقدم الطب الاتصالي خدماته إلى 3631.

وأضاف المستشفى أن قسم الأشعة أجرى 25435 فحصاً إشعاعياً، و908536 فحصاً مخبرياً، كما بلغ المستشفى 211712 وصفة طبية.