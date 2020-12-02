النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسواق النفط.. برنت ينخفض عند 47.10 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8%

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع تأجيل اجتماع "أوبك+" الذي من المقرر أن يحسم مستقبل الإنتاج في 2021 من الثلاثاء إلى الخميس، ومع ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر محللون لدى شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" من أن احتمال فشل "أوبك" وحلفائها في التوصل إلى اتفاق مرتفع، بحسب وكالة "رويترز".

وأشاروا إلى أن فرض قيود على السفر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة الإصابات بالفيروس قد يؤدي إلى أن يصبح الفائض في السوق مرتفعاً بمستوى يتراوح بين 1.3 مليون و3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من 2021 ما إذا لم يتم تمديد التخفيضات في مستويات الإنتاج لدى "أوبك+".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7%، إلى 47.10 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8% عند 44.19 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 4.15 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من نوفمبر.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسواق النفط.. برنت ينخفض عند 47.10 دولار للبرميل
سبق

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع تأجيل اجتماع "أوبك+" الذي من المقرر أن يحسم مستقبل الإنتاج في 2021 من الثلاثاء إلى الخميس، ومع ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر محللون لدى شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" من أن احتمال فشل "أوبك" وحلفائها في التوصل إلى اتفاق مرتفع، بحسب وكالة "رويترز".

وأشاروا إلى أن فرض قيود على السفر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة الإصابات بالفيروس قد يؤدي إلى أن يصبح الفائض في السوق مرتفعاً بمستوى يتراوح بين 1.3 مليون و3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من 2021 ما إذا لم يتم تمديد التخفيضات في مستويات الإنتاج لدى "أوبك+".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7%، إلى 47.10 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8% عند 44.19 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 4.15 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من نوفمبر.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:22 AM

أسواق النفط.. برنت ينخفض عند 47.10 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
33

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع تأجيل اجتماع "أوبك+" الذي من المقرر أن يحسم مستقبل الإنتاج في 2021 من الثلاثاء إلى الخميس، ومع ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر محللون لدى شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" من أن احتمال فشل "أوبك" وحلفائها في التوصل إلى اتفاق مرتفع، بحسب وكالة "رويترز".

وأشاروا إلى أن فرض قيود على السفر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة الإصابات بالفيروس قد يؤدي إلى أن يصبح الفائض في السوق مرتفعاً بمستوى يتراوح بين 1.3 مليون و3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من 2021 ما إذا لم يتم تمديد التخفيضات في مستويات الإنتاج لدى "أوبك+".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7%، إلى 47.10 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8% عند 44.19 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 4.15 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من نوفمبر.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,263
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,725

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة