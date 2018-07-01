النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التبديل الرابع".. حدث تاريخي تشهده مباراة روسيا وإسبانيا

شهدت ثالثة مواجهات دور ثمن نهائي المونديال التي جمعت بين منتخب روسيا ونظيره الإسباني حدثًا تاريخيًّا فريدًا بإجراء التبديل الرابع لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ففي الدقيقة 97 من مواجهة المنتخبين حصل أول تغيير رابع في تاريخ المونديال وكان من نصيب المنتخب الروسي؛ حيث دخل إلى أرض الملعب "ألكسندر إيروكيين" بدلًا من "كوزاييف".

كما استفادت إسبانيا من هذه الميزة بإشراك "رودريجو مورينيو" بدلًا من "ماركو أسنيسيو" في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر السماح للفريقين اللذين يصلان إلى الأشواط الإضافية في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الأدوار الإقصائية؛ بإجراء تغيير رابع في حال استنفاد التبديلات الثلاثة خلال الزمن الأصلي للمباراة.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"التبديل الرابع".. حدث تاريخي تشهده مباراة روسيا وإسبانيا
سبق

شهدت ثالثة مواجهات دور ثمن نهائي المونديال التي جمعت بين منتخب روسيا ونظيره الإسباني حدثًا تاريخيًّا فريدًا بإجراء التبديل الرابع لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ففي الدقيقة 97 من مواجهة المنتخبين حصل أول تغيير رابع في تاريخ المونديال وكان من نصيب المنتخب الروسي؛ حيث دخل إلى أرض الملعب "ألكسندر إيروكيين" بدلًا من "كوزاييف".

كما استفادت إسبانيا من هذه الميزة بإشراك "رودريجو مورينيو" بدلًا من "ماركو أسنيسيو" في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر السماح للفريقين اللذين يصلان إلى الأشواط الإضافية في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الأدوار الإقصائية؛ بإجراء تغيير رابع في حال استنفاد التبديلات الثلاثة خلال الزمن الأصلي للمباراة.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:22 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:18 AM

"التبديل الرابع".. حدث تاريخي تشهده مباراة روسيا وإسبانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,472

شهدت ثالثة مواجهات دور ثمن نهائي المونديال التي جمعت بين منتخب روسيا ونظيره الإسباني حدثًا تاريخيًّا فريدًا بإجراء التبديل الرابع لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ففي الدقيقة 97 من مواجهة المنتخبين حصل أول تغيير رابع في تاريخ المونديال وكان من نصيب المنتخب الروسي؛ حيث دخل إلى أرض الملعب "ألكسندر إيروكيين" بدلًا من "كوزاييف".

كما استفادت إسبانيا من هذه الميزة بإشراك "رودريجو مورينيو" بدلًا من "ماركو أسنيسيو" في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر السماح للفريقين اللذين يصلان إلى الأشواط الإضافية في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الأدوار الإقصائية؛ بإجراء تغيير رابع في حال استنفاد التبديلات الثلاثة خلال الزمن الأصلي للمباراة.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,856
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,012
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة