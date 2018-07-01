"التبديل الرابع".. حدث تاريخي تشهده مباراة روسيا وإسبانيا

شهدت ثالثة مواجهات دور ثمن نهائي المونديال التي جمعت بين منتخب روسيا ونظيره الإسباني حدثًا تاريخيًّا فريدًا بإجراء التبديل الرابع لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ففي الدقيقة 97 من مواجهة المنتخبين حصل أول تغيير رابع في تاريخ المونديال وكان من نصيب المنتخب الروسي؛ حيث دخل إلى أرض الملعب "ألكسندر إيروكيين" بدلًا من "كوزاييف".

كما استفادت إسبانيا من هذه الميزة بإشراك "رودريجو مورينيو" بدلًا من "ماركو أسنيسيو" في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر السماح للفريقين اللذين يصلان إلى الأشواط الإضافية في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الأدوار الإقصائية؛ بإجراء تغيير رابع في حال استنفاد التبديلات الثلاثة خلال الزمن الأصلي للمباراة.