النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة"

لازال مشتعلاً ويمكن مشاهدة ألسنة اللهب من مسافات بعيدة

استنفر حريق شب في مرمى النفايات على الطريق الدولي بالقرب من نقطة تفتيش الجنوبية بالقنفذة، فرق الدفاع المدني بالمحافظة، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان، وشوهدت من مسافات بعيدة. كما شاركت في محاصرة وإخماد الحريق فرق ميدانية من بلدية القنفذة وعدد من الصهاريج والمعدات التابعة لها، فيما لازالت أسباب نشوبه مجهولة.

وأشار مصدر أمني إلى أن فرق الدفاع المدني مازالت مستمرة في عملية الإطفاء منذ مغرب أمس وحتى ساعة إعداد هذا الخبر.


من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي، في رده على استفسار الصحيفة تعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة، أن "الحريق عرضي وخارج عن إرادة البلدية"، لافتاً إلى أن وعورة الموقع ساهم في انتشار واستمرار الحريق وتصاعد الأدخنة.

وأكد "الزبيدي" أن فرق البلدية لازالت تعمل بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني لإخماد الحريق عن طريق الطمر، وبإذن الله خلال الساعات المقبلة يتم الانتهاء من عمليات الإطفاء.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر.

القنفذة مرمى النفايات حريق بلدية القنفذة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة"
سبق

استنفر حريق شب في مرمى النفايات على الطريق الدولي بالقرب من نقطة تفتيش الجنوبية بالقنفذة، فرق الدفاع المدني بالمحافظة، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان، وشوهدت من مسافات بعيدة. كما شاركت في محاصرة وإخماد الحريق فرق ميدانية من بلدية القنفذة وعدد من الصهاريج والمعدات التابعة لها، فيما لازالت أسباب نشوبه مجهولة.

وأشار مصدر أمني إلى أن فرق الدفاع المدني مازالت مستمرة في عملية الإطفاء منذ مغرب أمس وحتى ساعة إعداد هذا الخبر.


من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي، في رده على استفسار الصحيفة تعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة، أن "الحريق عرضي وخارج عن إرادة البلدية"، لافتاً إلى أن وعورة الموقع ساهم في انتشار واستمرار الحريق وتصاعد الأدخنة.

وأكد "الزبيدي" أن فرق البلدية لازالت تعمل بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني لإخماد الحريق عن طريق الطمر، وبإذن الله خلال الساعات المقبلة يتم الانتهاء من عمليات الإطفاء.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:17 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:50 AM

شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة"

لازال مشتعلاً ويمكن مشاهدة ألسنة اللهب من مسافات بعيدة

A A A
علي السحاري - القنفذة
1
2,627

استنفر حريق شب في مرمى النفايات على الطريق الدولي بالقرب من نقطة تفتيش الجنوبية بالقنفذة، فرق الدفاع المدني بالمحافظة، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان، وشوهدت من مسافات بعيدة. كما شاركت في محاصرة وإخماد الحريق فرق ميدانية من بلدية القنفذة وعدد من الصهاريج والمعدات التابعة لها، فيما لازالت أسباب نشوبه مجهولة.

وأشار مصدر أمني إلى أن فرق الدفاع المدني مازالت مستمرة في عملية الإطفاء منذ مغرب أمس وحتى ساعة إعداد هذا الخبر.


من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي، في رده على استفسار الصحيفة تعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة، أن "الحريق عرضي وخارج عن إرادة البلدية"، لافتاً إلى أن وعورة الموقع ساهم في انتشار واستمرار الحريق وتصاعد الأدخنة.

وأكد "الزبيدي" أن فرق البلدية لازالت تعمل بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني لإخماد الحريق عن طريق الطمر، وبإذن الله خلال الساعات المقبلة يتم الانتهاء من عمليات الإطفاء.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,688
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,968

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة