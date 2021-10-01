"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المدينة المنوّرة وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.