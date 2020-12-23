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قرار من "واتسآب" يُسعد أصحاب تلك الهواتف

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" أصدرت قراراً سيُسعد الملايين من أصحاب واحدة من أشهر الهواتف مبيعاً في العالم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتسآب" اتخذت قراراً بعدم إنهاء الدعم عن هواتف "آيفون" قديمة الطراز.

وأوضحت "واتسآب" أنه مع بدء إنهاء الدعم عن بعض الهواتف الذكية، عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"أي أو إس" خلال عام 2021، فإن مستخدمي "أبل" وهواتف "آيفون" القديمة، سيتمكنون من استخدام المنصة، ولن يتم إزالة الدعم الفني والتقني عنهم.

وكانت "واتسآب" قد أنهت خلال عام 2019، الدعم عن هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "أي أو إس 8" أو ما هي أقدم، وكذلك هواتف "أندرويد 2.3.7" وما هي أقدم.

وجاءت قائمة هواتف "آيفون" التي لن يتوقف "واتسآب" عليها على النحو التالي:

- آيفون 4 إس (أي أو إس 9).

- آيفون 5.

- آيفون 5 سي.

- آيفون 5 إس.

- آيفون 6.

- آيفون 6 بلس.

واتسآب الهواتف الذكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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قرار من "واتسآب" يُسعد أصحاب تلك الهواتف
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" أصدرت قراراً سيُسعد الملايين من أصحاب واحدة من أشهر الهواتف مبيعاً في العالم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتسآب" اتخذت قراراً بعدم إنهاء الدعم عن هواتف "آيفون" قديمة الطراز.

وأوضحت "واتسآب" أنه مع بدء إنهاء الدعم عن بعض الهواتف الذكية، عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"أي أو إس" خلال عام 2021، فإن مستخدمي "أبل" وهواتف "آيفون" القديمة، سيتمكنون من استخدام المنصة، ولن يتم إزالة الدعم الفني والتقني عنهم.

وكانت "واتسآب" قد أنهت خلال عام 2019، الدعم عن هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "أي أو إس 8" أو ما هي أقدم، وكذلك هواتف "أندرويد 2.3.7" وما هي أقدم.

وجاءت قائمة هواتف "آيفون" التي لن يتوقف "واتسآب" عليها على النحو التالي:

- آيفون 4 إس (أي أو إس 9).

- آيفون 5.

- آيفون 5 سي.

- آيفون 5 إس.

- آيفون 6.

- آيفون 6 بلس.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
06:04 PM

قرار من "واتسآب" يُسعد أصحاب تلك الهواتف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,969

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" أصدرت قراراً سيُسعد الملايين من أصحاب واحدة من أشهر الهواتف مبيعاً في العالم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتسآب" اتخذت قراراً بعدم إنهاء الدعم عن هواتف "آيفون" قديمة الطراز.

وأوضحت "واتسآب" أنه مع بدء إنهاء الدعم عن بعض الهواتف الذكية، عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"أي أو إس" خلال عام 2021، فإن مستخدمي "أبل" وهواتف "آيفون" القديمة، سيتمكنون من استخدام المنصة، ولن يتم إزالة الدعم الفني والتقني عنهم.

وكانت "واتسآب" قد أنهت خلال عام 2019، الدعم عن هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "أي أو إس 8" أو ما هي أقدم، وكذلك هواتف "أندرويد 2.3.7" وما هي أقدم.

وجاءت قائمة هواتف "آيفون" التي لن يتوقف "واتسآب" عليها على النحو التالي:

- آيفون 4 إس (أي أو إس 9).

- آيفون 5.

- آيفون 5 سي.

- آيفون 5 إس.

- آيفون 6.

- آيفون 6 بلس.

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