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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
10:25 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى الخامسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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