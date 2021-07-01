سفير المملكة في طوكيو يلتقي وزير الإصلاح الإداري الياباني
جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، اليوم، وزير الإصلاح الإداري عضو مجلس الوزراء الياباني عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الوزير المسؤول عن برنامج اللقاحات تارو كونو، بمكتبه في مقر مجلس الوزراء الياباني في طوكيو.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
سفير المملكة في طوكيو يلتقي وزير الإصلاح الإداري الياباني
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-01
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، اليوم، وزير الإصلاح الإداري عضو مجلس الوزراء الياباني عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الوزير المسؤول عن برنامج اللقاحات تارو كونو، بمكتبه في مقر مجلس الوزراء الياباني في طوكيو.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:37 PM
سفير المملكة في طوكيو يلتقي وزير الإصلاح الإداري الياباني
جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، اليوم، وزير الإصلاح الإداري عضو مجلس الوزراء الياباني عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الوزير المسؤول عن برنامج اللقاحات تارو كونو، بمكتبه في مقر مجلس الوزراء الياباني في طوكيو.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.