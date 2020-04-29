مجموعة العشرين في السعودية تُطلق هاكاثون التسارع التقني لدعم جهود مواجهة "كورونا"

بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي

تُطلق #مجموعة_العشرين_في_السعودية هاكاثون مجموعة العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint، بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي، منها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال حساب المجموعة على "تويتر" الأربعاء: يترقب هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint الحلول من مجتمع التقنية المالية العالمي والتي من شأنها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقدّم الحساب دعوة من هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint إلى رواد الابتكار في مجال التقنية المالية لإيجاد حلول تقنية للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي: https://g20techsprint.apixplatform.com/landing