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مجموعة العشرين في السعودية تُطلق هاكاثون التسارع التقني لدعم جهود مواجهة "كورونا"

بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي

تُطلق #مجموعة_العشرين_في_السعودية هاكاثون مجموعة العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint، بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي، منها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال حساب المجموعة على "تويتر" الأربعاء: يترقب هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint الحلول من مجتمع التقنية المالية العالمي والتي من شأنها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقدّم الحساب دعوة من هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint إلى رواد الابتكار في مجال التقنية المالية لإيجاد حلول تقنية للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي: https://g20techsprint.apixplatform.com/landing

فيروس كورونا الجديد قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة العشرين في السعودية تُطلق هاكاثون التسارع التقني لدعم جهود مواجهة "كورونا"
سبق

تُطلق #مجموعة_العشرين_في_السعودية هاكاثون مجموعة العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint، بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي، منها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال حساب المجموعة على "تويتر" الأربعاء: يترقب هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint الحلول من مجتمع التقنية المالية العالمي والتي من شأنها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقدّم الحساب دعوة من هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint إلى رواد الابتكار في مجال التقنية المالية لإيجاد حلول تقنية للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي: https://g20techsprint.apixplatform.com/landing

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:55 AM

مجموعة العشرين في السعودية تُطلق هاكاثون التسارع التقني لدعم جهود مواجهة "كورونا"

بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُطلق #مجموعة_العشرين_في_السعودية هاكاثون مجموعة العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint، بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي، منها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال حساب المجموعة على "تويتر" الأربعاء: يترقب هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint الحلول من مجتمع التقنية المالية العالمي والتي من شأنها دعم الجهود التنظيمية والإشرافية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقدّم الحساب دعوة من هاكاثون #مجموعة_العشرين للتسارع التقني #G20TechSprint إلى رواد الابتكار في مجال التقنية المالية لإيجاد حلول تقنية للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين التنظيمي والإشرافي: https://g20techsprint.apixplatform.com/landing

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