النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1759 إصابة

سماحة المفتي: الدولة تبذل جهودها لإتمام نسك الحج على أكمل وجه

حثّ الحجاج على استثمار وقتهم في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة

أشاد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.

وقال المفتي: جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسكهم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة من أجل سلامتهم وسلامة مَن يشرف عليهم خلال الحج، وهي جهود عظيمة يؤجرون عليها، فخدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو ديدن قادة بلادنا، وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمَن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات، فقد جمع الله في الحج ما بين فضل الزمان وفضل المكان.

وحثّ الحجاج على استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه -جلّ جلاله- حيث قال تعالى في كتابه الكريم : (لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، كما حضهم على الالتزام بالتنظيم والتعليمات التي أقرّتها الجهات المختصة في المملكة لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا -بإذن الله- في مأمن من أي عارض صحي أثناء وجودهم في مكة المكرّمة أو في المدينة المنوّرة.

ودعا مفتي عام المملكة الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سماحة المفتي: الدولة تبذل جهودها لإتمام نسك الحج على أكمل وجه
سبق

أشاد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.

وقال المفتي: جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسكهم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة من أجل سلامتهم وسلامة مَن يشرف عليهم خلال الحج، وهي جهود عظيمة يؤجرون عليها، فخدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو ديدن قادة بلادنا، وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمَن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات، فقد جمع الله في الحج ما بين فضل الزمان وفضل المكان.

وحثّ الحجاج على استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه -جلّ جلاله- حيث قال تعالى في كتابه الكريم : (لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، كما حضهم على الالتزام بالتنظيم والتعليمات التي أقرّتها الجهات المختصة في المملكة لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا -بإذن الله- في مأمن من أي عارض صحي أثناء وجودهم في مكة المكرّمة أو في المدينة المنوّرة.

ودعا مفتي عام المملكة الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:30 PM

سماحة المفتي: الدولة تبذل جهودها لإتمام نسك الحج على أكمل وجه

حثّ الحجاج على استثمار وقتهم في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,076

أشاد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.

وقال المفتي: جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسكهم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة من أجل سلامتهم وسلامة مَن يشرف عليهم خلال الحج، وهي جهود عظيمة يؤجرون عليها، فخدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو ديدن قادة بلادنا، وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمَن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات، فقد جمع الله في الحج ما بين فضل الزمان وفضل المكان.

وحثّ الحجاج على استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه -جلّ جلاله- حيث قال تعالى في كتابه الكريم : (لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، كما حضهم على الالتزام بالتنظيم والتعليمات التي أقرّتها الجهات المختصة في المملكة لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا -بإذن الله- في مأمن من أي عارض صحي أثناء وجودهم في مكة المكرّمة أو في المدينة المنوّرة.

ودعا مفتي عام المملكة الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,273

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة