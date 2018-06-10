روسيا تسجل 216 وفاة و8.4 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.
ووفق "روسيا اليوم"، سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.
ووفق "روسيا اليوم"، سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.روسيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.
ووفق "روسيا اليوم"، سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.
ووفق "روسيا اليوم"، سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.