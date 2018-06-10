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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

روسيا تسجل 216 وفاة و8.4 ألف إصابة جديدة بكورونا

تبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 216 وفاة و8.4 ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:55 AM

روسيا تسجل 216 وفاة و8.4 ألف إصابة جديدة بكورونا

تبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.

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