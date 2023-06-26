النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام يزور جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي

أشاد بتضحياتهم في سبيل رفعة الحق وحماية أطهر بقاع الأرض

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي، حيث اشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قیادات عسكرية ومركز العملیات المتقدمة.

كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.

ووجّه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعدائها، والسهر على حماية حدودها.

وأشاد بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبيناً أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد.

وأشار النائب العام في كلمته إلى فضل حراسة الثغور والذب والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.

ووجّه في ختام زيارته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يزور جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي
سبق

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي، حيث اشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قیادات عسكرية ومركز العملیات المتقدمة.

كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.

ووجّه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعدائها، والسهر على حماية حدودها.

وأشاد بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبيناً أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد.

وأشار النائب العام في كلمته إلى فضل حراسة الثغور والذب والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.

ووجّه في ختام زيارته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:44 PM

النائب العام يزور جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي

أشاد بتضحياتهم في سبيل رفعة الحق وحماية أطهر بقاع الأرض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,767

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي، حيث اشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قیادات عسكرية ومركز العملیات المتقدمة.

كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.

ووجّه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعدائها، والسهر على حماية حدودها.

وأشاد بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبيناً أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد.

وأشار النائب العام في كلمته إلى فضل حراسة الثغور والذب والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.

ووجّه في ختام زيارته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,274
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,128
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,666
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,014

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة