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جيبوتي تسجل أول وفاة بـ"كورونا"

سجلت 140 إصابة مؤكدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هناك 140 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينما تعافى 28 شخصًا من المرض.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو، لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشددًا على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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جيبوتي تسجل أول وفاة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هناك 140 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينما تعافى 28 شخصًا من المرض.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو، لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشددًا على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:30 PM

جيبوتي تسجل أول وفاة بـ"كورونا"

سجلت 140 إصابة مؤكدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هناك 140 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينما تعافى 28 شخصًا من المرض.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو، لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشددًا على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.

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