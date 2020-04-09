جيبوتي تسجل أول وفاة بـ"كورونا"

سجلت 140 إصابة مؤكدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.



وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هناك 140 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينما تعافى 28 شخصًا من المرض.



وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو، لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشددًا على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.