الرئيس السابق لنادي مرسيليا أول ضحايا كورونا بالسنغال

عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 175 حالة

أعلنت السلطات السنغالية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هي للرئيس السابق لنادي مرسيليا "باب ضيوف".

وتفصيلاً، أفادت وكالة الأنباء السنغالية بأن باب ضيوف دخل قبل أيام أحد المستشفيات بالعاصمة داكار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالته الصحية قبيل قرار نقله إلى مدينة نيس الفرنسية للعلاج.

وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السنغالية قد

كشفت أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 175 حالة، تماثلت منها 40 حالة للشفاء.

