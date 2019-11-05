رصد الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر برنامج "سناب شات"، جانبًا من جهود دوريات الأمن بالعاصمة الرياض. وأظهرت التغطيات الميدانية، تمكّن دوريات الأمن من القبض على عدد من المشتبه بهم، وضبط مواد مخدرة بحوزتهم؛ وذلك خلال انتشار دوريات الأمن وجولاتها الأمنية. يشار إلى أن حساب الداخلية على منصة "سناب شات"، يعتبر نافذة تُطل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

بالفيديو.. "سناب الداخلية" يرصد جهود دوريات أمن الرياض عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-05 رصد الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر برنامج "سناب شات"، جانبًا من جهود دوريات الأمن بالعاصمة الرياض.

وأظهرت التغطيات الميدانية، تمكّن دوريات الأمن من القبض على عدد من المشتبه بهم، وضبط مواد مخدرة بحوزتهم؛ وذلك خلال انتشار دوريات الأمن وجولاتها الأمنية.

يشار إلى أن حساب الداخلية على منصة "سناب شات"، يعتبر نافذة تُطل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 01:12 PM

بالفيديو.. "سناب الداخلية" يرصد جهود دوريات أمن الرياض أظهر القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط مواد مخدرة





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رصد الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر برنامج "سناب شات"، جانبًا من جهود دوريات الأمن بالعاصمة الرياض.

وأظهرت التغطيات الميدانية، تمكّن دوريات الأمن من القبض على عدد من المشتبه بهم، وضبط مواد مخدرة بحوزتهم؛ وذلك خلال انتشار دوريات الأمن وجولاتها الأمنية.

يشار إلى أن حساب الداخلية على منصة "سناب شات"، يعتبر نافذة تُطل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.