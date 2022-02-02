النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأزمة الأوكرانية.. الرئيس الأمريكي يوافق على نشر 3 آلاف جندي في شرق أوروبا

يهدف التحرك إلى دعم دول "الناتو" في مواجهة حشود روسيا

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على نشر أكثر من 3 آلاف جندي أمريكي في الدول الحليفة شرق أوروبا، في أول تحرك كبير للقوات الأمريكية، وسط التوتر بين روسيا بشأن أوكرانيا.

وبين المسؤولون أن نشر القوات يأتي لإظهار الدعم للحلفاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذين يشعرون بأنهم مهددون بالتحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وذكرت "سي إن إن" أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن القوات ستنشر خلال الأيام المقبلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأزمة الأوكرانية.. الرئيس الأمريكي يوافق على نشر 3 آلاف جندي في شرق أوروبا
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على نشر أكثر من 3 آلاف جندي أمريكي في الدول الحليفة شرق أوروبا، في أول تحرك كبير للقوات الأمريكية، وسط التوتر بين روسيا بشأن أوكرانيا.

وبين المسؤولون أن نشر القوات يأتي لإظهار الدعم للحلفاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذين يشعرون بأنهم مهددون بالتحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وذكرت "سي إن إن" أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن القوات ستنشر خلال الأيام المقبلة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:40 PM

الأزمة الأوكرانية.. الرئيس الأمريكي يوافق على نشر 3 آلاف جندي في شرق أوروبا

يهدف التحرك إلى دعم دول "الناتو" في مواجهة حشود روسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
79

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على نشر أكثر من 3 آلاف جندي أمريكي في الدول الحليفة شرق أوروبا، في أول تحرك كبير للقوات الأمريكية، وسط التوتر بين روسيا بشأن أوكرانيا.

وبين المسؤولون أن نشر القوات يأتي لإظهار الدعم للحلفاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذين يشعرون بأنهم مهددون بالتحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وذكرت "سي إن إن" أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن القوات ستنشر خلال الأيام المقبلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة