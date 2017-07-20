النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة الباحة": 800 مقعد شاغر بالتخصّصات العلمية والنظرية

تُعلَن الأسبوع المقبل وفق شروط القبول للجنسين بكليات عدة

تعلن جامعة الباحة منتصف الأسبوع المقبل، طرح أكثر من 800 مقعد شاغر في التخصصات العلمية وبعض التخصصات النظرية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، أنه يتعين التقديم على هذه الشواغر لكل الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في القبول؛ شريطة انطباق شروط القبول على المتقدمين والمتقدمات.

بدوره، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عمير الغامدي؛ أن الشواغر متاحة في كليات: الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات، وتتطلب التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين حتى إن كانت لهم طلبات سابقة ومكتملة على البوابة.

وأشار الدكتور الغامدي؛ إلى أن الشواغر المتاحة للطالبات قرابة 150 مقعداً كلها في تخصّصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات، ولا يتوافر أيّ مقعد في التخصّصات النظرية للطالبات، بينما بلغت الشواغر المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعد شاغر في بعض تخصّصات الهندسة وتخصّصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات والآداب والعلوم الإنسانية وتخصّصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

وأوضح أنه سيتم فتح بوابة القبول لمدة وجيزة لاستقبال طلبات التقديم ومن ثم الفرز والمفاضلة وإعلان النتائج مباشرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة الباحة": 800 مقعد شاغر بالتخصّصات العلمية والنظرية
سبق

تعلن جامعة الباحة منتصف الأسبوع المقبل، طرح أكثر من 800 مقعد شاغر في التخصصات العلمية وبعض التخصصات النظرية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، أنه يتعين التقديم على هذه الشواغر لكل الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في القبول؛ شريطة انطباق شروط القبول على المتقدمين والمتقدمات.

بدوره، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عمير الغامدي؛ أن الشواغر متاحة في كليات: الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات، وتتطلب التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين حتى إن كانت لهم طلبات سابقة ومكتملة على البوابة.

وأشار الدكتور الغامدي؛ إلى أن الشواغر المتاحة للطالبات قرابة 150 مقعداً كلها في تخصّصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات، ولا يتوافر أيّ مقعد في التخصّصات النظرية للطالبات، بينما بلغت الشواغر المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعد شاغر في بعض تخصّصات الهندسة وتخصّصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات والآداب والعلوم الإنسانية وتخصّصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

وأوضح أنه سيتم فتح بوابة القبول لمدة وجيزة لاستقبال طلبات التقديم ومن ثم الفرز والمفاضلة وإعلان النتائج مباشرة.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
10:55 AM

"جامعة الباحة": 800 مقعد شاغر بالتخصّصات العلمية والنظرية

تُعلَن الأسبوع المقبل وفق شروط القبول للجنسين بكليات عدة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
2,139

تعلن جامعة الباحة منتصف الأسبوع المقبل، طرح أكثر من 800 مقعد شاغر في التخصصات العلمية وبعض التخصصات النظرية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، أنه يتعين التقديم على هذه الشواغر لكل الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في القبول؛ شريطة انطباق شروط القبول على المتقدمين والمتقدمات.

بدوره، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عمير الغامدي؛ أن الشواغر متاحة في كليات: الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات، وتتطلب التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين حتى إن كانت لهم طلبات سابقة ومكتملة على البوابة.

وأشار الدكتور الغامدي؛ إلى أن الشواغر المتاحة للطالبات قرابة 150 مقعداً كلها في تخصّصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات، ولا يتوافر أيّ مقعد في التخصّصات النظرية للطالبات، بينما بلغت الشواغر المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعد شاغر في بعض تخصّصات الهندسة وتخصّصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات والآداب والعلوم الإنسانية وتخصّصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

وأوضح أنه سيتم فتح بوابة القبول لمدة وجيزة لاستقبال طلبات التقديم ومن ثم الفرز والمفاضلة وإعلان النتائج مباشرة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,742
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,178
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,039
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,083

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة