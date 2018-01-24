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غداً.. تطبيق تقنية VAR في مباريات ربع نهائي كأس آسيا

تشهد بطولة كاس آسيا 2019 في الإمارات تسجيل محطة تاريخية اعتباراً من غد الخميس، عندما ينطلق تطبيق نظام الفيديو المساعد VAR في مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستكون مباراة فيتنام أمام اليابان على ملعب آل مكتوم في دبي أولى المباريات التي يتم تطبيق هذا النظام فيها بتاريخ البطولة.

ويقود المباراة الإماراتي محمد عبدالله من الإمارات، ويساعده مواطناه محمد الحمادي وحسن المهري، الذين كانوا شاركوا في إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويساند الطاقم الإماراتي في هذه المباراة الحكم الرابع مواطنهم عمار الجنيبي، علماً بأن هذا الطاقم كان أدار مباراة فرنسا وبيرو ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2018.

وتم تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر بيث ليكون حكم فيديو في المباراة، ويساعده محمد تقي بن جاهاري من سنغافورة والإيطالي باولوفاليري.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم ورش عمل خاصة بتطبيق نظام الفيديو المساعد اعتباراً من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.


وتم اختبار هذا النظام خلال مباريات دور الـ16 من البطولة القارية، وذلك في ملاعب مدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد في أبو ظبي، وهزاع بن زايد في العين، وملعب آل مكتوم في دبي.

ويشار إلى أن نظام الفيديو المساعد يستخدم فقط في أربع حالات مؤثرة في المباراة، وهي احتساب أو عدم احتساب هدف، ضربات الجزاء، الطرد، الخطأ في تحديد هوية اللاعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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غداً.. تطبيق تقنية VAR في مباريات ربع نهائي كأس آسيا
سبق

تشهد بطولة كاس آسيا 2019 في الإمارات تسجيل محطة تاريخية اعتباراً من غد الخميس، عندما ينطلق تطبيق نظام الفيديو المساعد VAR في مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستكون مباراة فيتنام أمام اليابان على ملعب آل مكتوم في دبي أولى المباريات التي يتم تطبيق هذا النظام فيها بتاريخ البطولة.

ويقود المباراة الإماراتي محمد عبدالله من الإمارات، ويساعده مواطناه محمد الحمادي وحسن المهري، الذين كانوا شاركوا في إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويساند الطاقم الإماراتي في هذه المباراة الحكم الرابع مواطنهم عمار الجنيبي، علماً بأن هذا الطاقم كان أدار مباراة فرنسا وبيرو ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2018.

وتم تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر بيث ليكون حكم فيديو في المباراة، ويساعده محمد تقي بن جاهاري من سنغافورة والإيطالي باولوفاليري.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم ورش عمل خاصة بتطبيق نظام الفيديو المساعد اعتباراً من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.


وتم اختبار هذا النظام خلال مباريات دور الـ16 من البطولة القارية، وذلك في ملاعب مدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد في أبو ظبي، وهزاع بن زايد في العين، وملعب آل مكتوم في دبي.

ويشار إلى أن نظام الفيديو المساعد يستخدم فقط في أربع حالات مؤثرة في المباراة، وهي احتساب أو عدم احتساب هدف، ضربات الجزاء، الطرد، الخطأ في تحديد هوية اللاعب.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:07 PM

غداً.. تطبيق تقنية VAR في مباريات ربع نهائي كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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تشهد بطولة كاس آسيا 2019 في الإمارات تسجيل محطة تاريخية اعتباراً من غد الخميس، عندما ينطلق تطبيق نظام الفيديو المساعد VAR في مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستكون مباراة فيتنام أمام اليابان على ملعب آل مكتوم في دبي أولى المباريات التي يتم تطبيق هذا النظام فيها بتاريخ البطولة.

ويقود المباراة الإماراتي محمد عبدالله من الإمارات، ويساعده مواطناه محمد الحمادي وحسن المهري، الذين كانوا شاركوا في إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويساند الطاقم الإماراتي في هذه المباراة الحكم الرابع مواطنهم عمار الجنيبي، علماً بأن هذا الطاقم كان أدار مباراة فرنسا وبيرو ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2018.

وتم تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر بيث ليكون حكم فيديو في المباراة، ويساعده محمد تقي بن جاهاري من سنغافورة والإيطالي باولوفاليري.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم ورش عمل خاصة بتطبيق نظام الفيديو المساعد اعتباراً من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.


وتم اختبار هذا النظام خلال مباريات دور الـ16 من البطولة القارية، وذلك في ملاعب مدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد في أبو ظبي، وهزاع بن زايد في العين، وملعب آل مكتوم في دبي.

ويشار إلى أن نظام الفيديو المساعد يستخدم فقط في أربع حالات مؤثرة في المباراة، وهي احتساب أو عدم احتساب هدف، ضربات الجزاء، الطرد، الخطأ في تحديد هوية اللاعب.

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