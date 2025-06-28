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بــ 4 قمم .. نشاط مكوكي مكثّف لولي العهد في الساعات الأولى من قمة G 20

استعرض علاقات الصداقة المتميزة مع هذه البلدان وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات

تواصلت نشاطات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين؛ حيث عقد سموه عدداً من اللقاء مع قادة وزعماء قمة العشرين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، قد التقى الملكة ماكسيما؛ ملكة هولندا.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

كما التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتمّ خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

محمد بن سلمان في كوريا جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بــ 4 قمم .. نشاط مكوكي مكثّف لولي العهد في الساعات الأولى من قمة G 20
سبق

تواصلت نشاطات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين؛ حيث عقد سموه عدداً من اللقاء مع قادة وزعماء قمة العشرين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، قد التقى الملكة ماكسيما؛ ملكة هولندا.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

كما التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتمّ خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:32 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:03 PM

بــ 4 قمم .. نشاط مكوكي مكثّف لولي العهد في الساعات الأولى من قمة G 20

استعرض علاقات الصداقة المتميزة مع هذه البلدان وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,151

تواصلت نشاطات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين؛ حيث عقد سموه عدداً من اللقاء مع قادة وزعماء قمة العشرين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، قد التقى الملكة ماكسيما؛ ملكة هولندا.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

كما التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتمّ خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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