متحدث "الصحة": حالات #كورونا تتلقى العلاج في الرياض ومكة والشرقية
أكد أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بالفيروس
أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن الحالات المصابة بفيروس #كورونا تتلقى العلاج في مناطق الرياض ومكة والشرقية.
وكشف أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس #كورونا.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة بشأن تطورات فيروس #كورونا، أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة #كورونا، وإجراءات الحدّ من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.
وتابع: متوسط أعمار المصابين بفيروس #كورونا في #المملكة 47 عاماً منهم 10 ذكور و10 إناث.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
متحدث "الصحة": حالات #كورونا تتلقى العلاج في الرياض ومكة والشرقية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-10
أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن الحالات المصابة بفيروس #كورونا تتلقى العلاج في مناطق الرياض ومكة والشرقية.
وكشف أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس #كورونا.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة بشأن تطورات فيروس #كورونا، أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة #كورونا، وإجراءات الحدّ من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.
وتابع: متوسط أعمار المصابين بفيروس #كورونا في #المملكة 47 عاماً منهم 10 ذكور و10 إناث.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:41 PM
متحدث "الصحة": حالات #كورونا تتلقى العلاج في الرياض ومكة والشرقية
أكد أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بالفيروس
أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن الحالات المصابة بفيروس #كورونا تتلقى العلاج في مناطق الرياض ومكة والشرقية.
وكشف أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس #كورونا.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة بشأن تطورات فيروس #كورونا، أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة #كورونا، وإجراءات الحدّ من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.
وتابع: متوسط أعمار المصابين بفيروس #كورونا في #المملكة 47 عاماً منهم 10 ذكور و10 إناث.