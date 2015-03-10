متحدث "الصحة": حالات #كورونا تتلقى العلاج في الرياض ومكة والشرقية

أكد أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بالفيروس

أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن الحالات المصابة بفيروس #كورونا تتلقى العلاج في مناطق الرياض ومكة والشرقية.

وكشف أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس #كورونا.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة بشأن تطورات فيروس #كورونا، أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة #كورونا، وإجراءات الحدّ من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.

وتابع: متوسط أعمار المصابين بفيروس #كورونا في #المملكة 47 عاماً منهم 10 ذكور و10 إناث.