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"الخارجية الأمريكية" تدين هجوم الحوثيين السافر على منشآت نفطية سعودية

"البنتاجون" قال إن الشرق الأوسط سيبقى جزءًا من المصلحة الحيوية لأمريكا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة، وتهدد المدنيين، وقالت: "على الحوثيين إظهار نيتهم وعزمهم على الانخراط بالمسار السياسي".

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في حديث مع الصحفيين بدون كاميرات: "إن الشرق الأوسط سيبقى جزءًا من المصلحة الحيوية للولايات المتحدة، وستحتفظ واشنطن بقوة معتبرة في المنطقة". ودان البنتاغون الهجمات الحوثية على السعودية.

ودانت السفارة الأمريكية اليوم الاثنين محاولات الاعتداء الأخير للحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداءات تُظهر عدم اهتمام الحوثيين بالسعي للسلام.

وقالت السفارة الأمريكية لدى السعودية على "تويتر": "ندين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، عدم احترامهم للحياة البشرية، وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وأشارت إلى أن واشنطن تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، مضيفة: "إن التزامنا بالدفاع عن السعودية وأمنها أمرٌ ثابت".

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد فشلت أمس الأحد في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية الأمريكية" تدين هجوم الحوثيين السافر على منشآت نفطية سعودية
سبق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة، وتهدد المدنيين، وقالت: "على الحوثيين إظهار نيتهم وعزمهم على الانخراط بالمسار السياسي".

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في حديث مع الصحفيين بدون كاميرات: "إن الشرق الأوسط سيبقى جزءًا من المصلحة الحيوية للولايات المتحدة، وستحتفظ واشنطن بقوة معتبرة في المنطقة". ودان البنتاغون الهجمات الحوثية على السعودية.

ودانت السفارة الأمريكية اليوم الاثنين محاولات الاعتداء الأخير للحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداءات تُظهر عدم اهتمام الحوثيين بالسعي للسلام.

وقالت السفارة الأمريكية لدى السعودية على "تويتر": "ندين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، عدم احترامهم للحياة البشرية، وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وأشارت إلى أن واشنطن تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، مضيفة: "إن التزامنا بالدفاع عن السعودية وأمنها أمرٌ ثابت".

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد فشلت أمس الأحد في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.


08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
11:36 PM

"الخارجية الأمريكية" تدين هجوم الحوثيين السافر على منشآت نفطية سعودية

"البنتاجون" قال إن الشرق الأوسط سيبقى جزءًا من المصلحة الحيوية لأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة، وتهدد المدنيين، وقالت: "على الحوثيين إظهار نيتهم وعزمهم على الانخراط بالمسار السياسي".

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في حديث مع الصحفيين بدون كاميرات: "إن الشرق الأوسط سيبقى جزءًا من المصلحة الحيوية للولايات المتحدة، وستحتفظ واشنطن بقوة معتبرة في المنطقة". ودان البنتاغون الهجمات الحوثية على السعودية.

ودانت السفارة الأمريكية اليوم الاثنين محاولات الاعتداء الأخير للحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداءات تُظهر عدم اهتمام الحوثيين بالسعي للسلام.

وقالت السفارة الأمريكية لدى السعودية على "تويتر": "ندين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، عدم احترامهم للحياة البشرية، وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وأشارت إلى أن واشنطن تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، مضيفة: "إن التزامنا بالدفاع عن السعودية وأمنها أمرٌ ثابت".

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد فشلت أمس الأحد في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.


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