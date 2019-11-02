النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. رسالة "الحقيل" تطمئن مستفيدي القرض القائم

الدعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق

تلقى مستفيدو القرض العقاري القائم رسالة نصية ذُيّشلت باسم وزير الإسكان ماجد الحقيل تضمّنت أن "القرض القائم" سيتم دعمه، وأنه على المستفيد التواصل على الرقم الخاص ببرنامج الدعم السكني 199090.

وجاء في فيديو بثه مواطن على حسابه، قائلاً بلهجته العفوية: أنا أعمّر منزلي، وأخذت قرضاً عقارياً كبيراً، وقبل ربع ساعة تسلّمت رسالة من "الإسكان"، وفوجئت بالرسالة الموقعة من الوزير ماجد الحقيل أنه تمت الموافقة على قرضك القائم، وطالبين مني الاتصال على رقم معين، وبصراحة أنا كنت فقدت الأمل في حصولي على قرض حكومي، فشكراَ لوزير الإسكان ماجد الحقيل.

يشار إلى أن برامج "التمويل المدعوم" والمتمثل في "تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم"، أحد المسارات لصندوق التنمية العقاري وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة، ولا يزالون مستمرين في السداد.

ويهدف هذا المسار إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. رسالة "الحقيل" تطمئن مستفيدي القرض القائم
سبق

تلقى مستفيدو القرض العقاري القائم رسالة نصية ذُيّشلت باسم وزير الإسكان ماجد الحقيل تضمّنت أن "القرض القائم" سيتم دعمه، وأنه على المستفيد التواصل على الرقم الخاص ببرنامج الدعم السكني 199090.

وجاء في فيديو بثه مواطن على حسابه، قائلاً بلهجته العفوية: أنا أعمّر منزلي، وأخذت قرضاً عقارياً كبيراً، وقبل ربع ساعة تسلّمت رسالة من "الإسكان"، وفوجئت بالرسالة الموقعة من الوزير ماجد الحقيل أنه تمت الموافقة على قرضك القائم، وطالبين مني الاتصال على رقم معين، وبصراحة أنا كنت فقدت الأمل في حصولي على قرض حكومي، فشكراَ لوزير الإسكان ماجد الحقيل.

يشار إلى أن برامج "التمويل المدعوم" والمتمثل في "تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم"، أحد المسارات لصندوق التنمية العقاري وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة، ولا يزالون مستمرين في السداد.

ويهدف هذا المسار إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
05:10 PM

فيديو.. رسالة "الحقيل" تطمئن مستفيدي القرض القائم

الدعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق

A A A
عيسى الحربي - الرياض
25
11,146

تلقى مستفيدو القرض العقاري القائم رسالة نصية ذُيّشلت باسم وزير الإسكان ماجد الحقيل تضمّنت أن "القرض القائم" سيتم دعمه، وأنه على المستفيد التواصل على الرقم الخاص ببرنامج الدعم السكني 199090.

وجاء في فيديو بثه مواطن على حسابه، قائلاً بلهجته العفوية: أنا أعمّر منزلي، وأخذت قرضاً عقارياً كبيراً، وقبل ربع ساعة تسلّمت رسالة من "الإسكان"، وفوجئت بالرسالة الموقعة من الوزير ماجد الحقيل أنه تمت الموافقة على قرضك القائم، وطالبين مني الاتصال على رقم معين، وبصراحة أنا كنت فقدت الأمل في حصولي على قرض حكومي، فشكراَ لوزير الإسكان ماجد الحقيل.

يشار إلى أن برامج "التمويل المدعوم" والمتمثل في "تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم"، أحد المسارات لصندوق التنمية العقاري وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة، ولا يزالون مستمرين في السداد.

ويهدف هذا المسار إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,468
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,845
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,291
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,482

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة