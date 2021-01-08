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ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن

خلال جلسة مجلس الأمن في 14 يناير الجاري برئاسة تونس

أعرب سفير اليمن لدى تونس عبدالناصر باحبيب، عن تطلع حكومة بلاده إلى صدور بيان أممي صريح يدين العملية التي استهدفت مطار عدن الدولي، في جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن والمقرر انعقادها في 14 من الشهر الجاري، برئاسة الجمهورية التونسية التي تسلمت مع مطلع العام الجديد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

جاء ذلك خلال لقاء السفير باحبيب اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما استعرض السفير اليمني، في اللقاء مستجدات التطورات السياسية التي تشهدها بلاده وطبيعة اتفاق الرياض وحكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت بموجبه والمهام المناطة بها بإعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات واستكمال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والوصول إلى سلام شامل في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.


من ناحيته أعرب وزير الشؤون الخارجية التونسية عن إدانة بلاده للعملية الإرهابية وتأكيده على دعم تونس للحكومة الشرعية اليمنية وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

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دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن
سبق

أعرب سفير اليمن لدى تونس عبدالناصر باحبيب، عن تطلع حكومة بلاده إلى صدور بيان أممي صريح يدين العملية التي استهدفت مطار عدن الدولي، في جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن والمقرر انعقادها في 14 من الشهر الجاري، برئاسة الجمهورية التونسية التي تسلمت مع مطلع العام الجديد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

جاء ذلك خلال لقاء السفير باحبيب اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما استعرض السفير اليمني، في اللقاء مستجدات التطورات السياسية التي تشهدها بلاده وطبيعة اتفاق الرياض وحكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت بموجبه والمهام المناطة بها بإعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات واستكمال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والوصول إلى سلام شامل في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.


من ناحيته أعرب وزير الشؤون الخارجية التونسية عن إدانة بلاده للعملية الإرهابية وتأكيده على دعم تونس للحكومة الشرعية اليمنية وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
08:01 PM

دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن

خلال جلسة مجلس الأمن في 14 يناير الجاري برئاسة تونس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب سفير اليمن لدى تونس عبدالناصر باحبيب، عن تطلع حكومة بلاده إلى صدور بيان أممي صريح يدين العملية التي استهدفت مطار عدن الدولي، في جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن والمقرر انعقادها في 14 من الشهر الجاري، برئاسة الجمهورية التونسية التي تسلمت مع مطلع العام الجديد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

جاء ذلك خلال لقاء السفير باحبيب اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما استعرض السفير اليمني، في اللقاء مستجدات التطورات السياسية التي تشهدها بلاده وطبيعة اتفاق الرياض وحكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت بموجبه والمهام المناطة بها بإعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات واستكمال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والوصول إلى سلام شامل في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.


من ناحيته أعرب وزير الشؤون الخارجية التونسية عن إدانة بلاده للعملية الإرهابية وتأكيده على دعم تونس للحكومة الشرعية اليمنية وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

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