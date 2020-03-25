أمانة تبوك تصادر وتتلف أكثر من 34 ألف كيلو من الخُضَر الفاسدة

كانت في طريقها للمستهلكين

ضبطت أمانة منطقة تبوك اليوم ما يزيد على ٤٩٠٠ صندوق من الطماطم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في حمولات كانت في طريقها للسوق المركزي للخضر والفواكه بالمنطقة؛ لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 1000 كيلو من الجزر الفاسد.

وأكدت الأمانة أن تلك الكميات قد فاقت أوزانها 34 ألف كيلو، وتمت مصادرتها وإتلافها بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما أكدت مواصلتها وعلى مدار الساعة أعمالها الرقابية المكثفة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لا سيما سوق الخضر المركزي.

وأشارت الأمانة إلى أنها تتخذ من أجل تحقيق ذلك في كل مدن ومحافظات ومراكز المنطقة أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في كل الاسواق، ومراقبة أسواق الخضر والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من نظافة وتطهير؛ وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني، مناشدة أصحاب المحلات باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.