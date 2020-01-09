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مسؤولون: أمريكا تعتقد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ

استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية والرادار

نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، التي سقطت فجر أمس بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وأوضح المسؤولون أن ذلك الاعتقاد يستند إلى التحليل المستمر للبيانات من الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بشكل روتيني من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.

من جهته، ذكر مسؤول أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الاستخبارات الكندية، في التحقيق في الحادث، حيث توفي مواطنون كنديون على متن الطائرة.

تحطم طائرة أوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤولون: أمريكا تعتقد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، التي سقطت فجر أمس بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وأوضح المسؤولون أن ذلك الاعتقاد يستند إلى التحليل المستمر للبيانات من الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بشكل روتيني من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.

من جهته، ذكر مسؤول أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الاستخبارات الكندية، في التحقيق في الحادث، حيث توفي مواطنون كنديون على متن الطائرة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:57 PM

مسؤولون: أمريكا تعتقد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ

استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية والرادار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,034

نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، التي سقطت فجر أمس بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وأوضح المسؤولون أن ذلك الاعتقاد يستند إلى التحليل المستمر للبيانات من الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بشكل روتيني من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.

من جهته، ذكر مسؤول أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الاستخبارات الكندية، في التحقيق في الحادث، حيث توفي مواطنون كنديون على متن الطائرة.

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