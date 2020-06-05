وفاة والدة "سعد السبر"

توفيت "منيرة بنت علي السبر أم زيد"، والدة الدكتور "سعد بن عبدالله السبر".
"سبق" تتقدم للشيخ "سعد السبر" بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
توفيت "منيرة بنت علي السبر أم زيد"، والدة الدكتور "سعد بن عبدالله السبر".
"سبق" تتقدم للشيخ "سعد السبر" بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
توفيت "منيرة بنت علي السبر أم زيد"، والدة الدكتور "سعد بن عبدالله السبر".
"سبق" تتقدم للشيخ "سعد السبر" بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
توفيت "منيرة بنت علي السبر أم زيد"، والدة الدكتور "سعد بن عبدالله السبر".
"سبق" تتقدم للشيخ "سعد السبر" بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة ويلهم ذويها الصبر والسلوان.